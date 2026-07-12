Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
halálos áldozat

Kigyulladt egy kocsma Bangkokban, sokan meghaltak

44 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Eddig 27 halálos áldozatról számoltak be. Egy forgalmas bangkoki kocsmában csaptak fel a lángok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálos áldozattűzkocsma

Lángra kapott egy bangkoki kocsma, az első hírek szerint legalább 27 ember meghalt, sok sérültet pedig kórházba szállítottak.

Bangkoki kocsmában csaptak fel a lángok
Bangkoki kocsmában csaptak fel a lángok
Fotó: Pixabay.com

Halálos tűzeset a bangkoki kocsmában

A hatóságokat éjfél körül értesítették a tűzről, ami nagyon gyorsan terjedt, a kocsma belseje teljesen kiégett.

Anutin Charnvirakul thai miniszterelnök szerint a tűz pontos eredetét még nem sikerült meghatározni, jelenleg is vizsgálják, mi okozhatta a tragédiát. A tüzet sikerült eloltani - írja az apnews.com.

Itt arról is olvashat, hogy tovább nőtt a spanyolországi erdőtűz halálos áldozatainak száma.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!