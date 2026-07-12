Kigyulladt egy kocsma Bangkokban, sokan meghaltak

Lángra kapott egy bangkoki kocsma, az első hírek szerint legalább 27 ember meghalt, sok sérültet pedig kórházba szállítottak.

Bangkoki kocsmában csaptak fel a lángok

Fotó: Pixabay.com

Halálos tűzeset a bangkoki kocsmában

A hatóságokat éjfél körül értesítették a tűzről, ami nagyon gyorsan terjedt, a kocsma belseje teljesen kiégett.

Anutin Charnvirakul thai miniszterelnök szerint a tűz pontos eredetét még nem sikerült meghatározni, jelenleg is vizsgálják, mi okozhatta a tragédiát. A tüzet sikerült eloltani - írja az apnews.com.

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