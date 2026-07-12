Kigyulladt egy kocsma Bangkokban, sokan meghaltak

Eddig 27 halálos áldozatról számoltak be. Egy forgalmas bangkoki kocsmában csaptak fel a lángok.
Lángra kapott egy bangkoki kocsma, az első hírek szerint legalább 27 ember meghalt, sok sérültet pedig kórházba szállítottak.
Halálos tűzeset a bangkoki kocsmában
A hatóságokat éjfél körül értesítették a tűzről, ami nagyon gyorsan terjedt, a kocsma belseje teljesen kiégett.
Anutin Charnvirakul thai miniszterelnök szerint a tűz pontos eredetét még nem sikerült meghatározni, jelenleg is vizsgálják, mi okozhatta a tragédiát. A tüzet sikerült eloltani - írja az apnews.com.
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