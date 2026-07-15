További nőt a bangkoki bártűz halálos áldozatainak száma

A bangkoki bárban kitört tűzeset túlélői és családtagjai helyi idő szerint szerdán felkeresték a közeli rendőrőrsöt, hogy kártérítést követeljenek, összegyűjtsék holmijukat és vallomást tegyenek. A vasárnap este kitört tűz halálos áldozatainak száma 32-re nőtt, miután ketten meghaltak a kórházba. A 70 sérült közül 24-en továbbra is kritikus állapotban vannak.

Sorban mentek vallomást tenni a bangkoki bártűz túlélői a rendőrségre / Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

A Rong Beer Na Ladprao bárban keletkezett tűz okát még vizsgálják. A rendőrség szerint a halálos áldozatok többségét ablaktalan mosdókban találták, ahová valószínűleg a lángok elől próbáltak menekülni.

Sorban mentek vallomást tenni a bangkoki bártűz túlélői a rendőrségre

A 26 éves Natthaphong Lakhorn a tűzvész éjszakáján négy társával a sörözőben tartózkodott. A színpad közelében ült, amikor a lángok felcsaptak. Elmondása szerint fehér füstöt látott, amiről először azt hitte, a szárazjég okozza, majd rájött, hogy tűz keletkezett.

Amikor a tűz kitört, csak rohantam, aztán elment az áram. Nagyon kaotikus volt

- mondta a fiatal, akinek egy rokona meghalt a tűzben.

Szerdán Natthaphong a bangkoki Phahonyothin rendőrőrsre ment vallomást tenni. Mindkét fülét és homlokának egy részét is kötés borította, kártérítést kíván követelni a sérüléseiért.

A 25 éves Kanticha Singkhon szintén a rendőrségen volt, hogy elvigye édesanyja kézitáskáját és egyéb személyes tárgyait, aki a tűzvészben halt meg. Mivel édesanyja elment, mostantól ő felelős az öccséért.

Azt akarom, hogy a bár tulajdonosai legyenek azok, akik kapcsolatba lépnek a családokkal, ahelyett, hogy mi magunk mennénk a rendőrségre

- mondta.

A bár tulajdonosait képviselő ügyvéd a helyi médiának elmondta, hogy a túlélők és a családtagok kezdetben 10 000 bahtot (körülbelül 93 000 forintot) kapnak kártérítésként. Kanticha szerint azonban ez még egy temetésre sem elég - írta az AP News.