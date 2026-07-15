Ellopott egy kiscicát, majd ki akart rabolni egy bankot – furcsa dolgot művelt az állattal

Különös bankrablás miatt intézkedtek a rendőrök Maryland államban. A hatóságok szerint egy férfi előbb ellopott egy három hónapos, Magnolia nevű kiscicát egy állatkereskedés örökbefogadó részlegéről, majd azzal a közeli bankba ment, ahol pénzt követelt.

A férfi a bankrabláshoz magával vitte a lopott macskát is

Fotó: Facebook/Beltsville Community Cats

A biztonsági kamerák felvételei szerint a férfi belépett a kisállatboltba, néhány másodperc múlva pedig már a fekete-fehér kölyökmacskával a karjában rohant ki az üzletből. Szemtanúk szerint egyenesen a közeli bank felé vette az irányt.

Según las autoridades, oficiales llegaron al lugar en cuestión de minutos y el gatito, llamado Magnolia, salió ileso tras el incidente.https://t.co/WWKV5XatFK — Telemundo 44 DC (@Telemundo44) July 14, 2026

A helyi macskamentő szervezet egyik munkatársa elmondta, hogy a bolt alkalmazottai kétségbeesve hívták fel, miután észrevették, hogy eltűnt Magnolia. Amikor a helyszínre érkezett, először azt hitte, a nagyszámú rendőri jelenlét a cicalopás miatt van, később azonban kiderült, hogy a rendőrök már a bankhoz vonultak.

A férfi a bankba érve megkérte az egyik alkalmazottat, hogy tartsa egy kicsit a macskát, majd átadott a pénztárosnak egy cetlit, amelyben készpénzt követelt.

A rablási kísérlet azonban sikertelen volt, a rendőrök még a helyszínen őrizetbe vették.

Az állatkereskedés vezetője elmondta, hogy a gyanúsított az elmúlt hetekben szinte naponta betért az üzletbe, és mindig egyenesen Magnolia ketrecéhez ment. Ezúttal is célzottan a kiscicát vette magához, mielőtt elmenekült vele – írja a Fox News.

Maryland police arrest alleged bank robber wielding stolen cat: ‘Tried to use her as an accessory’ https://t.co/SF1xV2gd9K — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) July 15, 2026

Magnolia sértetlenül került elő, és a bank vezetőjének irodájában vigyáztak rá a rendőrségi intézkedés idején. A macskamentő szervezet közösségi oldalán tréfásan úgy fogalmazott, hogy a kiscica rövid „bűnözői pályafutása” véget ért.

A három hónapos, játékos természetű macska jelenleg is örökbefogadható. A gondozói szerint barátságos, szeret bújni és emberek közelében lenni, ezért olyan gazdát keresnek számára, aki – ahogy viccesen megjegyezték – törvénytisztelő életet él, és sok szeretetet tud adni neki.

Bankrablás miatt ítélték el a volt rendőrt, éveken át fosztogatott Pécsen és Budapesten

Évekig tartó nyomozás és bírósági eljárás után ítélet született egy volt rendőr ügyében. A bankrablás miatt hét és fél év fegyházra ítélte a bíróság a férfit, aki több pénzintézetet is kifosztott.