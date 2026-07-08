Rongyot tömött a szájába és zoknival kötötte meg a magatehetetlen beteget egy ápoló

A 47 éves Mark Sampson gondozóként dolgozott egy otthonban. Március 19-én a csoportos otthon egyik lakójának szobájába lépett be, hogy ellássa őt. Az ápolásból azonban bántalmazás lett, a férfi körülbelül hat órával később távozott, hogy egy másik beteget lásson el.
Amikor később más gondozók beléptek a szobába, megdöbbentő látvány fogadta őket:
a beteg férfi szájában egy mosdókendő volt, amelyet a fejére kötött zoknikkal rögzítettek.
A sértett, aki agyi bénulással él és nem tud beszélni, állítólag nem tudta eltávolítani a kendőt a karjai és kezei mozgáskorlátozottsága, valamint korlátozott finommotorikus képességei miatt.
A férfit kórházba szállították kivizsgálásra. A beszámolók szerint az arcán kisebb sérülések, az ajkain horzsolások, valamint a nyakán kötözésre utaló nyomok voltak, de súlyosabb sérülést nem állapítottak meg.
A gondozott személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra. A hatóságok szerint a férfi különösen kiszolgáltatott helyzetben volt állapota miatt, mivel nem tudott segítséget kérni vagy önállóan védekezni – írja a True Crime News.
Mark Sampson tagadja a vádakat. Az ápoló állítólag azt mondta a hatóságoknak, hogy nem tett semmit, és összeesküvés zajlik ellene azért, hogy elveszítse az állását. Korábban nem volt büntetett előéletű.
Az arizonai főügyészség június 26-án emelt vádat a gondozó ellen, a bíróság pedig 25 ezer dolláros óvadékot állapított meg.
Családon belüli bántalmazás
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