Rongyot tömött a szájába és zoknival kötötte meg a magatehetetlen beteget egy ápoló

A 47 éves Mark Sampson gondozóként dolgozott egy otthonban. Március 19-én a csoportos otthon egyik lakójának szobájába lépett be, hogy ellássa őt. Az ápolásból azonban bántalmazás lett, a férfi körülbelül hat órával később távozott, hogy egy másik beteget lásson el.

Bántalmazás miatt indult eljárás a gondozó ellen

Fotó: Maricopa County Sheriff's Office

Amikor később más gondozók beléptek a szobába, megdöbbentő látvány fogadta őket:

a beteg férfi szájában egy mosdókendő volt, amelyet a fejére kötött zoknikkal rögzítettek.

A sértett, aki agyi bénulással él és nem tud beszélni, állítólag nem tudta eltávolítani a kendőt a karjai és kezei mozgáskorlátozottsága, valamint korlátozott finommotorikus képességei miatt.

A férfit kórházba szállították kivizsgálásra. A beszámolók szerint az arcán kisebb sérülések, az ajkain horzsolások, valamint a nyakán kötözésre utaló nyomok voltak, de súlyosabb sérülést nem állapítottak meg.

Mark Sampson, a certified caregiver at a Phoenix group home, is accused of gagging a non-verbal man with cerebral palsy and impeding his breathing, according to court paperwork. https://t.co/vXklCraaka — ABC15 Arizona (@abc15) July 2, 2026

A gondozott személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra. A hatóságok szerint a férfi különösen kiszolgáltatott helyzetben volt állapota miatt, mivel nem tudott segítséget kérni vagy önállóan védekezni – írja a True Crime News.

Mark Sampson tagadja a vádakat. Az ápoló állítólag azt mondta a hatóságoknak, hogy nem tett semmit, és összeesküvés zajlik ellene azért, hogy elveszítse az állását. Korábban nem volt büntetett előéletű.

Az arizonai főügyészség június 26-án emelt vádat a gondozó ellen, a bíróság pedig 25 ezer dolláros óvadékot állapított meg.

Családon belüli bántalmazás

Ököllel megütötte és többször megtaposta: hosszú börtönévek várhatnak az élettársát megölő férfira.