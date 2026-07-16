Fia fejét taposta az utcán egy részeg brit férfi

Az apa, Josh Rooney brutális támadása miatt a járókelők attól tartottak, hogy a férfi megölte a saját fiát – hangzott el a Newcastle-i koronabíróságon. A 41 éves gatesheadi férfi többször megütötte gyerekét, a földre kényszerítette, majd a fejét és a testét is rugdosta. A bántalmazás hosszú perceken át tartott.

A brutális bántalmazást több járókelő végignézte

Fotó: Pixabay

Rooney és fia december 19-én találkoztak, miután a fiatalabb férfi reggel hat órakor meglátogatta apját, hogy együtt italozzanak. Később együtt indultak el szórakozni Newcastle és Gateshead környékén.

Több kocsmában is megfordultak, de a délután folyamán az édesapa viselkedése megváltozott, és egy taxiban összeveszett fiával, mert azt hitte, hogy még mindig hajnali négy óra van, miközben valójában már délután négy óra volt.

A férfi a taxiban megpróbálta hátulról megütni fiát, majd amikor az autó megállt, kirángatta őt a járműből az utcára. Ezután ütni kezdte, fia pedig megpróbált védekezni.

Rooney a földre szorította fiát, testsúlyával akadályozva, hogy az felkeljen, majd tovább ütötte az arcát és a testét. Egy ponton a nyakát is megragadta, mintha meg akarná fojtani. A támadás során a fiú 15–30 másodpercre elvesztette az eszméletét. Amikor magához tért, vér borította, és próbált felkelni.

Ekkor az apja azt mondta neki: „Azt hiszed, te vagy a nagy ember?”, majd arcon rúgta, később pedig a fejére és a vállára taposott, miközben fia a földön feküdt.

Egy nő, aki látta a történteket, értesítette a rendőrséget. Azt mondta, úgy tűnt, mintha a fiatalabb férfi eszméletlen lenne, az idősebb férfi pedig felemelte őt, majd egy falhoz vágta.

Andrew Epsley ügyész a bíróságon elmondta, hogy a szemtanú azt hitte, a férfi meghalt, mert „rongybabaként” feküdt a földön, az arca pedig teljesen véres volt. A nő megpróbálta megállítani Rooneyt, aki azonban azzal válaszolt, hogy „ez az én fiam”, majd folytatta a támadást. Egy közeli bár dolgozói is megpróbáltak közbelépni, de Rooney nem engedte őket a fiú közelébe, szintén azt mondva, hogy „ez az én fiam”.

Dad stamps on son's head in violent public beating after drunken '4am or 4pm' rowhttps://t.co/A2ulaKTQcF pic.twitter.com/3hMOqlOdZg — Daily Star (@dailystar) July 16, 2026

A támadás közben Rooney azt mondta a fiának: „Remélem, meghalsz.”

A fiatal férfi végül életben maradt, de rendkívül súlyosan megsérült: arci és homloki zúzódásokkal, felszakadt ajakkal, kézfájdalommal, homlokduzzanattal és különböző sérülésnyomokkal vitték kórházba.

A fiú a bíróság előtt azt mondta, hogy fejsérülést és bokasérülést is szenvedett, a munkahelyéről kiesett idő miatt pedig akár 3000 fontnyi bért is elveszíthetett. A férfi szerint a történtek teljesen megváltoztatták: visszahúzódó lett, lefogyott, és már fél a részeg emberektől – írja a Daily Star.

Már nem bírom elviselni részeg emberek társaságát. Félek a kiszámíthatatlanságuktól. A támadás megváltoztatta a személyiségemet

– mondta a férfi.