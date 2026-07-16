Fia fejét taposta az utcán egy részeg brit férfi

Az apa, Josh Rooney brutális támadása miatt a járókelők attól tartottak, hogy a férfi megölte a saját fiát – hangzott el a Newcastle-i koronabíróságon. A 41 éves gatesheadi férfi többször megütötte gyerekét, a földre kényszerítette, majd a fejét és a testét is rugdosta. A bántalmazás hosszú perceken át tartott.
Rooney és fia december 19-én találkoztak, miután a fiatalabb férfi reggel hat órakor meglátogatta apját, hogy együtt italozzanak. Később együtt indultak el szórakozni Newcastle és Gateshead környékén.
Több kocsmában is megfordultak, de a délután folyamán az édesapa viselkedése megváltozott, és egy taxiban összeveszett fiával, mert azt hitte, hogy még mindig hajnali négy óra van, miközben valójában már délután négy óra volt.
A férfi a taxiban megpróbálta hátulról megütni fiát, majd amikor az autó megállt, kirángatta őt a járműből az utcára. Ezután ütni kezdte, fia pedig megpróbált védekezni.
Rooney a földre szorította fiát, testsúlyával akadályozva, hogy az felkeljen, majd tovább ütötte az arcát és a testét. Egy ponton a nyakát is megragadta, mintha meg akarná fojtani. A támadás során a fiú 15–30 másodpercre elvesztette az eszméletét. Amikor magához tért, vér borította, és próbált felkelni.
Ekkor az apja azt mondta neki: „Azt hiszed, te vagy a nagy ember?”, majd arcon rúgta, később pedig a fejére és a vállára taposott, miközben fia a földön feküdt.
Egy nő, aki látta a történteket, értesítette a rendőrséget. Azt mondta, úgy tűnt, mintha a fiatalabb férfi eszméletlen lenne, az idősebb férfi pedig felemelte őt, majd egy falhoz vágta.
Andrew Epsley ügyész a bíróságon elmondta, hogy a szemtanú azt hitte, a férfi meghalt, mert „rongybabaként” feküdt a földön, az arca pedig teljesen véres volt. A nő megpróbálta megállítani Rooneyt, aki azonban azzal válaszolt, hogy „ez az én fiam”, majd folytatta a támadást. Egy közeli bár dolgozói is megpróbáltak közbelépni, de Rooney nem engedte őket a fiú közelébe, szintén azt mondva, hogy „ez az én fiam”.
A támadás közben Rooney azt mondta a fiának: „Remélem, meghalsz.”
A fiatal férfi végül életben maradt, de rendkívül súlyosan megsérült: arci és homloki zúzódásokkal, felszakadt ajakkal, kézfájdalommal, homlokduzzanattal és különböző sérülésnyomokkal vitték kórházba.
A fiú a bíróság előtt azt mondta, hogy fejsérülést és bokasérülést is szenvedett, a munkahelyéről kiesett idő miatt pedig akár 3000 fontnyi bért is elveszíthetett. A férfi szerint a történtek teljesen megváltoztatták: visszahúzódó lett, lefogyott, és már fél a részeg emberektől – írja a Daily Star.
Már nem bírom elviselni részeg emberek társaságát. Félek a kiszámíthatatlanságuktól. A támadás megváltoztatta a személyiségemet
– mondta a férfi.
Apjáról hozzátette:
Újra és újra adtam neki esélyt, erre ezt tette velem. Ő az apám, és ha benne sem bízhatok, akkor kiben bízhatok?
Josh Rooney, akinek korábban 23 büntetőügye volt, és a támadás idején közösségi büntetés alatt állt, elismerte a testi sértést.
Két évre felfüggesztett, kétéves időtartamú börtönbüntetést kapott, emellett 100 óra közmunkát kell teljesítenie, és 120 napos alkoholmentességi ellenőrzésen kell részt vennie. Öt évre szóló távoltartási végzést is elrendeltek, amely megtiltja, hogy kapcsolatba lépjen a fiával.
A védelem szerint Rooney tettét mentális problémái, valamint a túlzott alkoholfogyasztás és kokainhasználat is befolyásolta. Ügyvédje szerint a történtek komoly figyelmeztetésként szolgáltak számára, és megbánta, hogy súlyosan megrongálta a kapcsolatát fiával.
Súlyos bántalmazás, eszméletlenre fojtogatta saját gyermekét
Valóságos horrorfilmmé vált egy fiatal anya délutánja, amikor barátja brutális ámokfutásba kezdett a lakásban. A támadás során egy alig néhány hónapos csecsemő is közvetlen életveszélybe került, mivel a dühöngő apa a nyakánál fogva fojtogatta.