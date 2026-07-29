Bérgyilkosnak állt egy 19 éves norvég futballista. A fiatal sportoló 25 ezer euróért (9 millió forint) vállalta, hogy megöl egy ismeretlen célpontot Angliában.

Bérgyilkos: Bűnösnek találtak egy 19 éves norvég futballistát, aki 25 ezer euróért vállalta, hogy Angliában megöl egy ismeretlen célpontot (Illusztráció)

Pénzért vállalt gyilkosságot egy norvég tinédzser futballista

Bűnösnek találtak egy 19 éves norvég futballistát, aki 25 ezer euróért vállalta, hogy Angliában megöl egy ismeretlen célpontot. Johannes Kongsnes Natland egy Irán által támogatott nemzetközi bűnbanda megbízásából érkezett az Egyesült Királyságba.

A fiatal tavaly márciusban repült Stavangerből Manchesterbe, majd Huddersfieldbe utazott. Ott kétezer font készpénzt, két lőfegyvert, 12 éles lőszert és egy lopott, hamis rendszámú autót kapott. Egy szállodai szobában várta a további utasításokat, miközben fényképeket készített az ágyán szétterített fegyverekről és a pénzről.

Fegyveres rendőrök a tervezett támadás reggelén csaptak le rá. Natland később azt állította, hogy lábon akarta lőni magát, mert ki akart szállni az ügyből. Az esküdtszék ezt nem fogadta el, és gyilkosságra irányuló összeesküvésben mondta ki bűnösnek.

A nyomozás szerint Natlandot a svéd Foxtrot banda szervezte be. A fiatal irányítójának, az „Agent 47” néven ismert férfinak a személyazonossága továbbra is ismeretlen – írja a The Independent.

Bérgyilkosságok és brutális bűncselekmények

Korábban is beszámoltunk már kirívó bűncselekményekről és bérgyilkosságokról. Egy esetben egy ételfutárnak álcázott támadó csapott le egy családi születésnapon, ahol egy nyolcéves kislány meghalt, édesapja pedig megsebesült. A hatóságok szerint a kivégzésszerű támadás hátterében kábítószer-kereskedelem állhatott. Egy másik ügyben Nicholas Metson meggyilkolta feleségét, Holly Bramley-t, majd 224 darabra vágta a testét. A brutális gyilkosság részletei később a bírósági eljárás során derültek ki.