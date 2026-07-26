Iszlamista terrortámadásnak vélik a berlini merényletet – újabb részleteket közöltek

Mint ahogy arról az Origo is beszámolt: nagyszabású hajtóvadászat zajlik Németországban, miután egy furgon a tömegbe hajtott a berlini Pride, vagyis a Christopher Street Day rendezvény közelében, majd a támadó késsel is több emberre rátámadt. A német hatóságok az ügyet iszlamista indíttatású támadásként kezelik.
Vérengzés Berlinben, iszlamista indítékot valószínűsítenek a Pride támadás után
A tragédia a Tiergarten parkban történt, a Brandenburgi kapu közelében, ahol a Pride felvonulását követően még ezrek tartózkodtak. Alexander Dobrindt német belügyminiszter vasárnapi sajtótájékoztatóján közölte, hogy a támadásban egy ember meghalt, 29-en pedig megsérültek, közülük többen súlyos állapotban vannak – írta a BBC.
A miniszter szerint az elkövető egy pengés fegyverrel, feltehetően bozótvágó késsel is több járókelőt megsebesített.
A rendőrség a gyanúsítottat a 21 éves Abdul B.-ként azonosította. A belügyminiszter elmondta, hogy a férfi libanoni származású német állampolgár, 2005-ben Németországban született. A hatóságok szerint korábban már ismert volt a rendőrség előtt, mivel kapcsolatba hozták berlini iszlamista körökkel.
A rendőrség közlése szerint a furgon szombat este, nem sokkal 22 óra előtt hajtott be a Tiergarten területére, ahol több embert elütött, majd egy fának csapódott. A járművet üresen találták meg, a támadó elmenekült. A nyomozók azt sem zárják ki, hogy a járműből egy vagy több személy is kiszállt, és a támadásban többen is részt vehettek.
Szemtanúk szerint először csak egy tompa csattanást hallottak, amit a zene és az ünneplés miatt sokan nem is tulajdonítottak különösebb jelentőségnek.
A támadást követően a rendőrség azonnal felszólította a résztvevőket, hogy hagyják el a helyszínt, miközben mentők és tűzoltók látták el a sérülteket.
Friedrich Merz német kancellár "aljas bűncselekménynek" nevezte a történteket, és kijelentette, hogy a hatóságok a lehető legszigorúbban kivizsgálják az ügyet. Kai Wegner berlini főpolgármester szerint a támadás nemcsak a Pride résztvevői, hanem Berlin szabadsága ellen is irányult.
A Christopher Street Day Európa egyik legnagyobb LMBTQ-rendezvénye, amely évente mintegy egymillió embert vonz a német fővárosba. Az idei felvonulás biztosításában több mint 2200 rendőr vett részt. A város vezetése a támadás után krízisvonalat is létrehozott azok számára, akik eltűnt hozzátartozóikat vagy barátaikat keresik.