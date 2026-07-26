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támadás

Iszlamista terrortámadásnak vélik a berlini merényletet – újabb részleteket közöltek

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Egy ember meghalt, 29-en pedig megsérültek, amikor egy furgon a tömegbe hajtott a berlini Pride rendezvény közelében, majd a feltételezett elkövető késsel is több emberre rátámadt. A BBC beszámolója szerint a német hatóságok iszlamista indítékot valószínűsítenek, a 21 éves gyanúsítottat pedig továbbra is nagy erőkkel keresik.
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támadáspriderendőrség

Mint ahogy arról az Origo is beszámolt: nagyszabású hajtóvadászat zajlik Németországban, miután egy furgon a tömegbe hajtott a berlini Pride, vagyis a Christopher Street Day rendezvény közelében, majd a támadó késsel is több emberre rátámadt. A német hatóságok az ügyet iszlamista indíttatású támadásként kezelik.

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Berlin: még keresik az elkövetőt. Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Vérengzés Berlinben, iszlamista indítékot valószínűsítenek a Pride támadás után

A tragédia a Tiergarten parkban történt, a Brandenburgi kapu közelében, ahol a Pride felvonulását követően még ezrek tartózkodtak. Alexander Dobrindt német belügyminiszter vasárnapi sajtótájékoztatóján közölte, hogy a támadásban egy ember meghalt, 29-en pedig megsérültek, közülük többen súlyos állapotban vannak – írta a BBC.

A miniszter szerint az elkövető egy pengés fegyverrel, feltehetően bozótvágó késsel is több járókelőt megsebesített.

A rendőrség a gyanúsítottat a 21 éves Abdul B.-ként azonosította. A belügyminiszter elmondta, hogy a férfi libanoni származású német állampolgár, 2005-ben Németországban született. A hatóságok szerint korábban már ismert volt a rendőrség előtt, mivel kapcsolatba hozták berlini iszlamista körökkel.

Galéria: Halálos gázolás a berlini Pride-on - FOTÓK
Fotó: AFP, Profimedia
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Délután még nem sejtették a berlini Pride résztvevői, hogy hamarosantragédia fog történni...

A rendőrség közlése szerint a furgon szombat este, nem sokkal 22 óra előtt hajtott be a Tiergarten területére, ahol több embert elütött, majd egy fának csapódott. A járművet üresen találták meg, a támadó elmenekült. A nyomozók azt sem zárják ki, hogy a járműből egy vagy több személy is kiszállt, és a támadásban többen is részt vehettek.

Szemtanúk szerint először csak egy tompa csattanást hallottak, amit a zene és az ünneplés miatt sokan nem is tulajdonítottak különösebb jelentőségnek.

A támadást követően a rendőrség azonnal felszólította a résztvevőket, hogy hagyják el a helyszínt, miközben mentők és tűzoltók látták el a sérülteket.

Friedrich Merz német kancellár "aljas bűncselekménynek" nevezte a történteket, és kijelentette, hogy a hatóságok a lehető legszigorúbban kivizsgálják az ügyet. Kai Wegner berlini főpolgármester szerint a támadás nemcsak a Pride résztvevői, hanem Berlin szabadsága ellen is irányult.

A Christopher Street Day Európa egyik legnagyobb LMBTQ-rendezvénye, amely évente mintegy egymillió embert vonz a német fővárosba. Az idei felvonulás biztosításában több mint 2200 rendőr vett részt. A város vezetése a támadás után krízisvonalat is létrehozott azok számára, akik eltűnt hozzátartozóikat vagy barátaikat keresik.

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