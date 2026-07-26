Iszlamista terrortámadásnak vélik a berlini merényletet – újabb részleteket közöltek

Mint ahogy arról az Origo is beszámolt: nagyszabású hajtóvadászat zajlik Németországban, miután egy furgon a tömegbe hajtott a berlini Pride, vagyis a Christopher Street Day rendezvény közelében, majd a támadó késsel is több emberre rátámadt. A német hatóságok az ügyet iszlamista indíttatású támadásként kezelik.

Berlin: még keresik az elkövetőt. Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Vérengzés Berlinben, iszlamista indítékot valószínűsítenek a Pride támadás után

A tragédia a Tiergarten parkban történt, a Brandenburgi kapu közelében, ahol a Pride felvonulását követően még ezrek tartózkodtak. Alexander Dobrindt német belügyminiszter vasárnapi sajtótájékoztatóján közölte, hogy a támadásban egy ember meghalt, 29-en pedig megsérültek, közülük többen súlyos állapotban vannak – írta a BBC.

A miniszter szerint az elkövető egy pengés fegyverrel, feltehetően bozótvágó késsel is több járókelőt megsebesített.

A rendőrség a gyanúsítottat a 21 éves Abdul B.-ként azonosította. A belügyminiszter elmondta, hogy a férfi libanoni származású német állampolgár, 2005-ben Németországban született. A hatóságok szerint korábban már ismert volt a rendőrség előtt, mivel kapcsolatba hozták berlini iszlamista körökkel.