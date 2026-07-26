Szúrófegyverrel támadt a rendőrökre, lelőtték a berlini Pride feltételezett merénylőjét

A Bild értesülései szerint meghalt a berlini Pride-on elkövetett támadás feltételezett elkövetője, a 21 éves Abdul Ballout. A férfit a berlini Spandau kerület egyik kiskerti telkén találták meg, ahol a különleges rendőri egység (SEK) csapott le rá.

Rendőrök vizsgálják azt a fának csapódott járművet, amely a gyanú szerint a berlini Pride (Christopher Street Day) közelében a tömegbe hajtott. A terrortámadásban egy ember meghalt, többen megsérültek.

Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

Meghalt a berlini Pride feltételezett támadója, kommandósok végeztek vele

A lap szerint az akció során tűzpárbaj alakult ki, miután a gyanúsított egy szúrófegyverrel rátámadt a rendőrökre. A rendőrök viszonozták a tüzet, Balloutot meglőtték, majd a helyszínen életét vesztette. A Bild információi szerint 18:34-kor nyilvánították halottnak.

Szemtanúk arról számoltak be, hogy az akció során két, néhány perc különbséggel leadott lövéssorozatot hallottak.

Iris Spranger berlini belügyi szenátor megköszönte a rendőrség munkáját.

– Hálás vagyok a biztonsági szerveknek, hogy ilyen gyorsan megtalálták a merénylőt. Ez kiemelkedő teljesítmény – fogalmazott.

A Bild felidézte, hogy Ballout szombat este egy fehér Citroënnel hajtott a Tiergartenben tartózkodó emberek közé a Christopher Street Day (CSD) rendezvény közelében. A támadásban egy nő meghalt, 29 ember megsérült, közülük többen súlyosan. A gázolás után a férfi elmenekült.