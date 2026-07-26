Országos hajtóvadászat indult a berlini merénylet gyanúsítottja után

A rendőrség Németország határainál és fényképes körözéssel keresi Abdul B.-t, akit a berlini iszlamista közeghez sorolnak. Egyelőre nem tisztázott, hogy valóban ő vezette-e azt a járművet, amely a tömegbe hajtott a berlini Pride során.

A berlini terrortámadás után országosan keresik a 21 éves gyanúsítottat. A férfit az iszlamista körökhöz sorolják, és veszélyes lehet. Fotó: HANDOUT / POLIZEI BERLIN

Berlini terrortámadás: fegyveres és veszélyes lehet a gyanúsított

A német rendőrség nagy erőkkel keresi a 21 éves Abdul B.-t, akit a berlini Christopher Street Day közelében történt halálos támadással hoznak összefüggésbe. A gyanú szerint szombat este, 22 óra körül a Tiergarten térségében egy járművel több embert megsebesítettek. Egy nő életét vesztette.

A BILD biztonsági forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Abdul B. libanoni származású német állampolgár. A férfi súlyos testi sértés és rablással párosuló zsarolás miatt már korábban is ismert volt a hatóságok előtt. A lap szerint az Iszlám Állam híve lehet, és a berlini iszlamista közeghez sorolják.

Abdul B. állítólag 2026 májusában szabadult a fiatalkorúak börtönéből. Egyelőre nem tisztázott, hogy ő vezette-e a súlyosan megrongálódott autót. A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy a férfi fegyveres és veszélyes lehet, ezért senki ne próbálja feltartóztatni.