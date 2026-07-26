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rendőrség

Országos hajtóvadászat indult a berlini merénylet gyanúsítottja után

1 órája
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Újabb részletek derültek ki a berlini Pride közelében történt halálos merényletről. A berlini terrortámadás feltételezett elkövetőjét továbbra is nagy erőkkel keresik, a rendőrség szerint pedig fegyveres és veszélyes lehet. A 21 éves férfit korábban erőszakos bűncselekmények miatt is ismerték a hatóságok.
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rendőrségnémetországiszlám államveszélyesberlini terrortámadásterrortámadás

A rendőrség Németország határainál és fényképes körözéssel keresi Abdul B.-t, akit a berlini iszlamista közeghez sorolnak. Egyelőre nem tisztázott, hogy valóban ő vezette-e azt a járművet, amely a tömegbe hajtott a berlini Pride során.

A berlini terrortámadás után országosan keresik a 21 éves gyanúsítottat. A férfit az iszlamista körökhöz sorolják, és veszélyes lehet., This undated handout image released by Polizei Berlin on July 26, 2026 shows a 21-year old suspect identified by police as Abdul B. in a public appeal for his arrest, after a car ploughed into a crowd near Berlin's Gay Pride celebrations killing one person and wounding 16 others. Berlin police described the suspect as slender, about 1.90 metres (6 feet 3 inches) tall, with black hair, wearing a black hoodie and white trousers. (Photo by Handout / POLIZEI BERLIN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / POLIZEI BERLIN" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
A berlini terrortámadás után országosan keresik a 21 éves gyanúsítottat. A férfit az iszlamista körökhöz sorolják, és veszélyes lehet. Fotó: HANDOUT / POLIZEI BERLIN

Berlini terrortámadás: fegyveres és veszélyes lehet a gyanúsított

A német rendőrség nagy erőkkel keresi a 21 éves Abdul B.-t, akit a berlini Christopher Street Day közelében történt halálos támadással hoznak összefüggésbe. A gyanú szerint szombat este, 22 óra körül a Tiergarten térségében egy járművel több embert megsebesítettek. Egy nő életét vesztette.

A BILD biztonsági forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Abdul B. libanoni származású német állampolgár. A férfi súlyos testi sértés és rablással párosuló zsarolás miatt már korábban is ismert volt a hatóságok előtt. A lap szerint az Iszlám Állam híve lehet, és a berlini iszlamista közeghez sorolják.

Abdul B. állítólag 2026 májusában szabadult a fiatalkorúak börtönéből. Egyelőre nem tisztázott, hogy ő vezette-e a súlyosan megrongálódott autót. A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy a férfi fegyveres és veszélyes lehet, ezért senki ne próbálja feltartóztatni.

 

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