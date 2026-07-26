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berlini terrortámadás

Megrázó fotókon a berlini terrortámadás utáni pillanatok – galéria

50 perce
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Megrázó felvételek készültek a német fővárosban elkövetett halálos merénylet után. A berlini terrortámadás szombat este történt, amikor egy autós a Pride-rendezvény, a Christopher Street Day tömegébe hajtott. Egy ember meghalt, 17-en megsérültek, a feltételezett iszlamista elkövetőt pedig továbbra is keresik.
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A hatóságok a 21 éves, libanoni származású német állampolgárt, Abdul B.-t hozták összefüggésbe a terrormerénylettel. A rendőrség szerint a gyanúsított fegyveres és veszélyes lehet, azt azonban még vizsgálják, valóban ő vezette-e a tömegbe hajtó autót.

A berlini terrortámadásban egy ember meghalt, 17-en megsérültek.
A berlini terrortámadásban egy ember meghalt, 17-en megsérültek.  Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Megrázó képeken a berlini terrortámadás helyszíne

Autós hajtott a tömegbe szombat este a berlini Pride-rendezvényen, a Christopher Street Dayen. A berlini terrortámadásban egy ember meghalt, 17-en megsérültek, közülük többen súlyos vagy életveszélyes állapotba kerültek.

A fehér kisbusz a Tiergarten térségében, a Brandenburgi kapu közelében gázolt el több embert, majd egy fának csapódott. A sofőr ezután kiszállt a járműből, és gyalog elmenekült. Mire a rendőrök a helyszínre értek, az autó már üres volt.

A képre kattintva galéria nyílik:

Galéria: Halálos gázolás a berlini Pride-on - FOTÓK
Fotó: AFP, Profimedia
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Délután még nem sejtették a berlini Pride résztvevői, hogy hamarosantragédia fog történni...

A hatóságok a 21 éves Abdul B.-t keresik, akit a berlini iszlamista körökhöz kötnek. A BILD információi szerint a libanoni származású német állampolgár az Iszlám Állam híve lehet, és korábban erőszakos bűncselekmények miatt is ismert volt a rendőrség előtt.

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A gyanúsított elfogására nagyszabású hajtóvadászat indult. A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy a férfi fegyveres és veszélyes lehet. Egyelőre továbbra sem tisztázott, hogy valóban ő vezette-e a tömegbe hajtó járművet. Galériánkban a merénylet utáni helyszínről, a mentésről és a rendőrségi intézkedésről készült képeket mutatjuk be.

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