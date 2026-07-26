Megrázó fotókon a berlini terrortámadás utáni pillanatok – galéria

A hatóságok a 21 éves, libanoni származású német állampolgárt, Abdul B.-t hozták összefüggésbe a terrormerénylettel. A rendőrség szerint a gyanúsított fegyveres és veszélyes lehet, azt azonban még vizsgálják, valóban ő vezette-e a tömegbe hajtó autót.
Megrázó képeken a berlini terrortámadás helyszíne
Autós hajtott a tömegbe szombat este a berlini Pride-rendezvényen, a Christopher Street Dayen. A berlini terrortámadásban egy ember meghalt, 17-en megsérültek, közülük többen súlyos vagy életveszélyes állapotba kerültek.
A fehér kisbusz a Tiergarten térségében, a Brandenburgi kapu közelében gázolt el több embert, majd egy fának csapódott. A sofőr ezután kiszállt a járműből, és gyalog elmenekült. Mire a rendőrök a helyszínre értek, az autó már üres volt.
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A hatóságok a 21 éves Abdul B.-t keresik, akit a berlini iszlamista körökhöz kötnek. A BILD információi szerint a libanoni származású német állampolgár az Iszlám Állam híve lehet, és korábban erőszakos bűncselekmények miatt is ismert volt a rendőrség előtt.
A gyanúsított elfogására nagyszabású hajtóvadászat indult. A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy a férfi fegyveres és veszélyes lehet. Egyelőre továbbra sem tisztázott, hogy valóban ő vezette-e a tömegbe hajtó járművet. Galériánkban a merénylet utáni helyszínről, a mentésről és a rendőrségi intézkedésről készült képeket mutatjuk be.