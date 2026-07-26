Megrázó fotókon a berlini terrortámadás utáni pillanatok – galéria

A hatóságok a 21 éves, libanoni származású német állampolgárt, Abdul B.-t hozták összefüggésbe a terrormerénylettel. A rendőrség szerint a gyanúsított fegyveres és veszélyes lehet, azt azonban még vizsgálják, valóban ő vezette-e a tömegbe hajtó autót.

A berlini terrortámadásban egy ember meghalt, 17-en megsérültek. Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Megrázó képeken a berlini terrortámadás helyszíne

Autós hajtott a tömegbe szombat este a berlini Pride-rendezvényen, a Christopher Street Dayen. A berlini terrortámadásban egy ember meghalt, 17-en megsérültek, közülük többen súlyos vagy életveszélyes állapotba kerültek.

A fehér kisbusz a Tiergarten térségében, a Brandenburgi kapu közelében gázolt el több embert, majd egy fának csapódott. A sofőr ezután kiszállt a járműből, és gyalog elmenekült. Mire a rendőrök a helyszínre értek, az autó már üres volt.

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