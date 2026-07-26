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biztonság

Fokozott készültség jön a berlini terrortámadás miatt

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Szigorúbb biztonsági intézkedések jönnek az amszterdami WorldPride rendezvényein. A terrortámadás Berlinben történt, ahol egy jármű a Pride résztvevői közé hajtott, egy ember meghalt, többen pedig megsérültek. Amszterdam vezetése a merénylet után áttekintette a kockázatokat, és szükség esetén további intézkedéseket vezet be.
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A berlini terrortámadás gyanúsítottját országos hajtóvadászatban keresik, a rendőrség szerint fegyveres és veszélyes lehet. Amszterdam közben az augusztus 1-jén kezdődő Pride rendezvényeinek biztonságát erősíti meg.

A berlini terrortámadás után Amszterdam fokozza a Pride biztonságát. A merénylet gyanúsítottját továbbra is nagy erőkkel keresik.
A berlini terrortámadás után Amszterdam fokozza a Pride biztonságát. A merénylet gyanúsítottját továbbra is nagy erőkkel keresik. Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Szigorítják az amszterdami WorldPride biztonságát a berlini terrortámadás után

Amszterdam fokozott biztonsági intézkedéseket vezet be az augusztus 1-jén kezdődő WorldPride rendezvényein a berlini Pride-on történt halálos támadás után. Femke Halsema polgármester közölte, hogy a városvezetés, a rendőrség és az ügyészség már áttekintette a helyzetet, és folyamatosan egyeztet a szervezőkkel.

Berlinben szombaton egy furgon hajtott a Pride résztvevői közé. A támadásban egy ember meghalt, legalább tizenhatan pedig megsérültek.

A német rendőrség országos hajtóvadászatot indított a 21 éves Abdul B. ellen, akit a halálos berlini terrortámadással hoznak összefüggésbe. A berlini iszlamista közeghez sorolt férfit fényképes körözéssel és a német határoknál is keresik. A hatóságok szerint fegyveres és veszélyes lehet, azt azonban még vizsgálják, valóban ő vezette-e a tömegbe hajtó járművet.

Halsema szerint az amszterdami Pride és más nagy rendezvények biztonsága eleve magas szintű, szükség esetén azonban további intézkedéseket vezetnek be. A polgármester azt reméli, hogy a látogatók ezekből a lehető legkevesebbet érzékelik majd.

Amszterdam idén a WorldPride házigazdája. A nemzetközi LMBTI-közösség egyik legnagyobb eseménysorozatát felvonulások, kulturális programok és közösségi rendezvények kísérik.

 

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