Alig 10 százalék esélyt adtak a túlélésre: már nyolcéves a szívbeteg csodagyermek

A nyolcéves Geno Mueller egy ritka veleszületett szívbetegséget élt túl, kétszer is nyitott szívműtéten esett át, és két agyvérzésből is felépült. Küzdelmei azonban már a születése előtt elkezdődtek. Sokmindenen ment keresztül, azonban kívülről ez nem látszik. Betegségére már akkor fény derült, amikor még csak magzat volt. Édesanyja, Adrienne Mueller terhességének 20. hetében járt, amikor egy rutinvizsgálaton kimutatta: Geno teljes szívblokkal és egy magzati hydrops nevű súlyos rendellenességgel küzd. Ez utóbbi állapot során folyadék halmozódik fel a magzat testének több részén, ami életveszélyes duzzanatot okozhat. Épp ezért akkor Genónak mindössze legfeljebb 10% túlélési esélyt adtak születését követően. Mindennek nyolc éve.

Még magzat volt, amikor kiderült: súlyos beteg. Fotó: Pexels

Nagy volt a valószínűsége annak, hogy még a méhen belül meghal, vagy halva születik. Felkészültünk a legrosszabbra, de reménykedtünk a legjobbakban

– emlékezett vissza édesanyja kiemelve, kisfia szívverése körülbelül fele volt annak, aminek abban a fejlődési szakaszban lennie kellett volna, ami óriási terhelést jelentett a szívére.

Betegsége miatt mindössze 10 százalék túlélési esélyt jósoltak neki: mindenkire rácáfolt

Geno végül császármetszéssel jött világra és élete első öt hónapját az újszülött intenzív osztályon töltötte. Három hónapos korában pacemakert kapott, hogy szabályozni tudják a szívverését. Néhány hónappal később azonban ismét kórházba került, mert szívelégtelenség alakult ki nála: a bal pitvar és a bal kamra közötti mitrális billentyű nem működött megfelelően.

Állapotát gyógyszerekkel stabilizálták egészen közel hároméves koráig, amikor elvégezték rajta az első nyitott szívműtétet a billentyű helyreállítására.

A beavatkozás sikeres volt, ám alig két héttel később Geno agyvérzést kapott, amely miatt testének bal oldala legyengült. Hét éves korában újabb műtétre volt szükség ugyanannak a billentyűnek a helyreállításához. Az orvosok eredetileg műbillentyű beültetésére készültek, végül azonban sikerült megmenteniük a saját szívbillentyűjét. Amikor azonban úgy tűnt, végre minden rendeződik, újabb tragédia következett: sztrókot kapott, amelyet követően követően beszéd-, mozgás- és foglalkozásterápián vett részt, hogy visszanyerje mozgását és beszédkészségét.

Sok nehézségen mentem keresztül, de mindig mentem tovább. Ha szembenézel a nehézségekkel és túljutsz rajtuk, sokkal erősebbé és bátrabbá válsz

– idézte Genót a People.