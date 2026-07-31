Hasfájásra panaszkodott a vakáción, napokon belül meghalt a kisfiú

Tragédiába torkollott egy amerikai család nyaralása, miután egy 5 éves kisfiú váratlanul meghalt egy ritka betegség következtében.

Betegség miatt halt meg egy 5 éves kisfiú, miután gyomorfájásra panaszkodott

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Justin Vu a családjával Oregonban tartózkodott június végén, amikor a nyaralás negyedik napján gyomorfájásra panaszkodott. Édesanyja, Terese Peden szerint a gyermek állapota ezt követően gyorsan romlani kezdett.

A fiú hányingerrel küzdött, rendkívül fáradttá vált, ezért július 3-án kórházba vitték. Az orvosok kezdetben arra gyanakodtak, hogy vakbélprobléma állhat a háttérben, ezért egy portlandi gyermekkórházba szállították.

Justin állapota azonban tovább súlyosbodott, végül intenzív osztályra került, és életfenntartó kezelésre szorult.

Rendkívül ritka betegséget találtak nála

Az orvosok végül egy ritka és súlyos betegséget azonosítottak: a szisztémás kapilláris szivárgási szindrómát (Systemic Capillary Leak Syndrome – SCLS), amelyet Clarkson-kórként is ismernek.

A betegség során a hajszálerek falának áteresztőképessége rendellenesen megnő, emiatt a vérplazma a környező szövetekbe jut. Ez súlyos duzzanatot, valamint veszélyesen alacsony vérnyomást okozhat.

Justin édesanyja a történtekről azt mondta: „Öt napot töltött a kórházban, és meghalt.”

A család számára különösen megrázó volt, hogy a kisfiú rosszulléte kezdetben egy gyakori, enyhébb panasznak tűnt.

A Clarkson-kór rendkívül ritka: az 1960-as évek óta világszerte kevesebb mint 500 esetet dokumentáltak.