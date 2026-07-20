Ritka betegség miatt műtötték meg a fiatal nőt: napokkal később meghalt

A rendőrség nyomozást indított Olaszországban egy 24 éves diák halála miatt, aki egy ritka betegség miatt végzett műtét után vesztette életét. Francesca Tucci három nappal a Wilkie-szindróma kezelésére irányuló beavatkozást követően hunyt el a nápolyi Antonio Cardarelli Kórházban.

Ritka betegséggel műtötték a fiatal nőt (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A Wilkie-szindróma egy ritka gyomor-bélrendszeri rendellenesség. Akkor alakul ki, amikor a vékonybél egy szakasza összenyomódik az aorta és a felső bélfodri artéria között, ami bizonyos ételek fogyasztása után súlyos hasi puffadást okoz. A fiatal nő azt követően döntött a műtét mellett, hogy korábban Milánóban és Rómában is konzultált szakorvosokkal.

Ritka betegsége ellenére a műtét nem volt életmentő

Francesca június 29-én esett át a tervezett magánműtéten. A beavatkozást az olaszországi intramoenia rendszer keretében végezték, amely lehetővé teszi a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NIS) által alkalmazott orvosok számára, hogy magánmunkát végezzenek az állami kórházakban, ahol praktizálnak.

Július 1-jén éjjel állapota romlani kezdett, hányt és többször is elájult. CT-vizsgálatra siettek vele, és az orvosok megállapították, hogy másodszor is műtétre van szüksége. Tragikus módon a műtét sikertelen volt, és Francesca július 2-án meghalt, mindössze néhány órával azután, hogy intenzív osztályra szállították.

A nápolyi ügyészség most gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indított nyomozást a fiatal családja által július 3-án tett feljelentés alapján. Felice Pirozzi sebészt, valamint Giuseppe Magno és Francesca Duro egészségügyi szakembereket vizsgálat alá helyezték, amíg az ügyészek elvégzik a szükséges nyomozást. Francesca boncolását kedden végezték el.

Nem volt életmentő műtét. A lányom jól volt

– mondta Francesca édesapja, Vincenzo a helyi médiának.

A család több mint 10 000 eurót (3,5 millió forintot) fizetett a beavatkozásért, valamint napi 500 eurót (körülbelül 180 000 forintot) Francesca kórházi szobájáért.

Fizettem, és ennek ellenére végignéztem, ahogy a lányom meghal.

Egy nyilatkozatban a fiatal családja azt mondta „úgy gondoljuk, hogy magára hagyták, amikor a legnagyobb segítségre volt szüksége, hogy kétségbeesetten próbálta felhívni valakinek a figyelmét, a segítség sem időszerű, sem megfelelő nem volt.” Elmondásuk szerint a ő szerettei órákon át vártak a szoba előtt, és nem kapták meg az alapvető emberi tisztességet, hogy válaszokat adjon nekik valaki - írta a Mirror.