Repülőgépen utazott a nő, mikor egy ritka betegség miatt minden elsötétedett

Egy anyukánál, aki egy repülőúton elvesztette az eszméletét, egy olyan betegséget diagnosztizáltak, amely világszerte kevesebb mint 100 embert érint. Nia Jones egy rövid városnézésre indult Barcelonába, miután csak előző nap ért haza lányával egy párizsi kiruccanás után. A felszállás után azonban a 42 éves, Ruthinból származó nő összeesett.

Kevesebb mint 100 embert érint a ritka betegség. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Kevesebb mint 100 embert érint a ritka betegség

Minden elsötétült. Amikor felébredtem, a repülőgép folyosójának közepén feküdtem, és lüktető fejfájás gyötört

- emlékezett vissza a nő.

Jones csak elmosódott arcokat látott, majd egy nő azt mondta neki, hogy Párizsban van. Ekkor azt hitte, csak álom volt, hogy előző nap hazautazott, így megkérdezte, hol van a lánya.

Aztán a párom, Bryn, odajött mellém, és azt mondta, biztonságban vagyok. Annyira zavartnak éreztem magam, miközben hordágyon vittek a kórházba.

A repülőgépen Jones hirtelen leesett az üléséről, amikor a teste rángatózni kezdett. Rövid időre teljesen elkékült. Majd a gép kényszerleszállást hajtott végre Párizsban, hogy minél hamarabb kórházba szállítsák.

Több vizsgálatot is végeztek rajta, azonban semmit sem találtak. Jones vonattal utazott vissza az Egyesült Királyságba, majd neurológushoz fordult, és az egyszerinek hitt roham újra megtörtént.

Hat hónappal később otthon ismét elvesztettem az eszméletemet. A kórházban epilepsziát diagnosztizáltak nálam, de a vérvizsgálataim kimutatták, hogy a kalciumszintem rendellenesen magas.

A nőnél egy ritka genetikai rendellenességet, a négyes típusú többszörös endokrin neopláziát diagnosztizálták, amelyből világszerte kevesebb mint 100 igazolt eset van. A betegség mutációkat okoz a tumorszupresszor génben, és a betegeket magas kockázatnak teszi ki az endokrin szervekben, például a pajzsmirigyben, a hasnyálmirigyben és a petefészkekben kialakuló daganatok kialakulására.

Jones esetében három mellékpajzsmirigyet távolítottak el, hogy szabályozzák a hormonszintjét. Azóta egyetlen rohamot sem tapasztalt. Úgy döntött, hogy történetét megosztja, ugyanis valaki tudta nélkül is szenvedhet ebben a ritka betegségben - írta a Mirror.