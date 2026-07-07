Beugrott az anya a Mekibe, míg kisfia a hátsó ülésen haldoklott

Börtönbüntetésre ítéltek egy texasi nőt, aki szándékosan egy forró autóban hagyta kisfiát, ami miatt a fia meghalt.

Meghalt a forró kocsiban a 15 hónapos kisfiú - Fotó: Pexels

A 28 éves Vanessa Esquivelt bűnösnek találták gyilkosságban: 15 hónapos kisfiát ölte meg. Egy 36 fokos napon, miközben két és fél órára munkába ment, a fiát egy forró autóban hagyta. Ahogy a Law&Crime korábban beszámolt róla, Esquivel tudta, hogy az autója légkondicionálója nem működik, amikor 2025. augusztus 16-án magával vitte fiát a munkába egy wellnessközpontba, és egyedül hagyta az autóban. A CBS helyi leányvállalata, a KTVT által megszerzett letartóztatási nyilatkozat szerint Esquivel a műszakja végén, délután 4:15-kor tért vissza az autójához.

Úton a sürgősségire, miközben a fia haldoklott, Esquivel megállt a McDonald's-nál.

A letartóztatási nyilatkozat szerint Esquivel délután fél 5-kor érkezett a Medical City Plano Kórházba, és miután autójában – amiben nem volt működő légkondicionáló – furikázta, azt mondta az orvosi személyzetnek, hogy fia rosszul érzi magát. Az orvosi személyzet szerint a fiú már halott volt, amikor ő és édesanyja megérkeztek, testhőmérséklete pedig 42 Celsius-fok volt.

Amikor a rendőrök a kórházban beszéltek Esquivellel, azt mondta, hogy egész nap a fiával volt. A Plano Rendőrkapitányság egyik tisztje észrevette, hogy Esquivel egy „Hand and Stone Massage and Facial Spa” logóval ellátott munkaruhát visel, és megkérdezte, hogy dolgozott-e. Esquivel tagadta, hogy aznap műszakban dolgozott volna.

A rendőrség közlése szerint munkatársaitól megtudták, hogy egy műszakban dolgozott és két vendégnek nyújtott masszázsszolgáltatásokat, miután 2025. augusztus 16-án 13:45-kor megérkezett. A fiát nem hozta magával a fürdőbe. Egy alkalmazott elmondta a rendőrségnek, hogy Esquivel teljes műszakja alatt a fürdőben volt, és csak akkor ment ki az autójához, amikor elment a nap végére.

A vallomás szerint Esquivel miután visszatért az autóhoz, kórházba vitte a fiát, de útközben a sürgősségire megállt, hogy ételt rendeljen a McDonald's-ban.