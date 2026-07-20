Meghalt egy bevándorló rendőri intézkedés közben, tüntetések kezdődtek Olaszországban

Egy marokkói bevándorló meghalt, miközben a rendőrök megpróbálták őrizetbe venni Bolognában. A halál tömeges tüntetéseket és politikai vitát váltott ki, a demonstrálók pedig a George Floyd halála után elterjedt gesztusokat használták.

Egy marokkói bevándorló meghalt rendőri intézkedés közben Bolognában. A haláleset tüntetéseket váltott ki, a rendőrök fellépését pedig Olaszországban vizsgálják. (illusztráció) Fotó: Kovács Noémi/Pexels

Rendőri intézkedés közben meghalt egy bevándorló férfi

Meghalt egy 42 éves férfi Bolognában, miközben rendőrök próbálták őrizetbe venni. A marokkói születésű Abderrahim Fakir haláláról videó készült, az eset pedig tüntetéseket és politikai vitát váltott ki Olaszországban.

A New York Post szerint a rendőröket vasárnap azért hívták ki, mert egy férfi agresszívan viselkedett és megrongált egy járművet. A felvételeken Fakir arccal lefelé fekszik a földön, miközben két rendőr lefogja. Többször segítségért kiált, nehezen kap levegőt, majd mozdulatlanná válik.

A rendőrség szerint Fakir ellenállt, ezért paprikaspray-t használtak, majd megpróbálták megbilincselni. Az intézkedés idején a hőmérséklet meghaladta a 35 Celsius-fokot.

A bolognai ügyészség boncolást rendelt el, hogy megállapítsák a halál pontos okát. A nyomozók azt is vizsgálják, hogy a lefogás hozzájárult-e Fakir halálához, vagy más körülmény, például egészségügyi probléma vagy drogfogyasztás játszott-e szerepet – írja a CBS News.

A rendőrség átadja a nyomozóknak az intézkedő rendőrök testkameráinak felvételeit. A két érintett tiszt a vizsgálat idején tovább dolgozik.

A halott bevándorló családja igazságot követel

Fakir halála után több százan vonultak utcára Bolognában. Nővére azt mondta, testvérét hidegvérrel ölték meg, és igazságot követelt.

Az ellenzéki Demokrata Párt teljes körű és átlátható vizsgálatot sürgetett. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes és a jobboldali Liga ezzel szemben arra figyelmeztetett, hogy a nyomozás lezárása előtt nem szabad elítélni a rendőröket, akik szerintük a kötelességüket teljesítették.

A marokkói születésű bevándorló halála után a tüntetők letérdeltek és magasba emelték öklüket, a George Floyd halála után elterjedt Black Lives Matter-gesztust használva. Az eset párhuzamba állítható Henry Nowak nagy-britanniai ügyével is. A 18 éves fiút egy migráns halálosan megszúrta, a kiérkező rendőrök pedig a súlyosan sérült, levegőért könyörgő áldozatot bilincselték meg. Nigel Farage később kettős mércével vádolta a brit politikát és médiát, mert szerinte Nowak halála nem váltott ki a George Floyd-ügyhöz hasonló felháborodást.