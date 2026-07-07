Nem hittek a szemüknek: 116 km/órával száguldó biciklista került rendőrkézre

A brit rendőrség egy nagyszabású ellenőrzés során lefoglalt egy olyan elektromos biciklit, amely a mérések szerint akár 116 kilométer/órás sebességre is képes volt. A hatóságok szerint az ilyen járművek komoly veszélyt jelentenek a közlekedőkre – olvasható a Daily Mailen.

Életveszélyes elektromos biciklit foglalt le a rendőrség. Fotó: 123RF

Száguldozó bicikli: életveszélyes elektromos biciklit foglalt le a rendőrség

A nottinghamshire-i rendőrök november óta fokozott ellenőrzéseket tartanak az illegális elektromos kerékpárok és rollerek kiszűrésére, miután egyre több lakossági panasz érkezett a gyalogosövezetekben száguldozó járművek miatt. Az akció során eddig 60 elektromos biciklit és rollert foglaltak le, valamint 38 szabálysértőt vontak felelősségre. Egyes esetekben az elkövetők akár 1000 fontos bírságot kaptak, és nyolc büntetőpontot is jóváírtak a jogosítványukra.

A jogszabályok szerint az elektromos kerékpárok motorja legfeljebb 250 wattos lehet, rásegítésük pedig 25 km/óránál (15,5 mph) automatikusan megszűnik. Az ennél erősebb vagy gyorsabb modellek már segédmotoros járműnek minősülnek, ezért biztosításra, rendszámra és érvényes vezetői engedélyre is szükség van.

A rendőrök hordozható mérőberendezéssel vizsgálták a lefoglalt járműveket. A hatóság közlése szerint az ellenőrzött e-bike-ok kevesebb mint egynegyede felelt meg a törvényi előírásoknak. A legkirívóbb esetben egy elektromos kerékpár mintegy 116 km/órás végsebességet ért el, ezért azonnal lefoglalták.

Ben King rendőr úgy fogalmazott, hogy egy ilyen jármű felelőtlen használata könnyen súlyos vagy akár halálos balesetet is okozhat. Arra kérte a közlekedőket, hogy vásárlás előtt tájékozódjanak a szabályokról, és csak a jogszabályoknak megfelelő elektromos kerékpárt használjanak.