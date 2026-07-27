Kirúgták a kormányzót, mert szűk biciklis nadrágban jelent meg

Leváltották a kelet-törökországi Ardahan tartomány kormányzóját, miután nagy visszhangot váltottak ki azok a fotók, amelyeken testhez simuló biciklis nadrágban népszerűsítette a sportágat. A hivatalos indoklás elmaradt, ám a döntést sokan a képek miatt kirobbant politikai vitával hozzák összefüggésbe – írja az angol Metro.

Botrányt kavart a szűk biciklis nadrág, menesztették a kormányzót.

Fotó: Shutterstock

A szűk naciból országos botrány lett

Recep Tayyip Erdogan török elnök rendelete nyomán távozik posztjáról Mehmet Fatih Cicekli, Ardahan tartomány kormányzója. A kerékpározás iránt elkötelezett politikus azután került a figyelem középpontjába, hogy a közösségi oldalain közzétett fotókon szűk biciklis öltözékben jelent meg egy, a sportágat népszerűsítő rendezvényen.

Bár a leváltás okát hivatalosan nem közölték, több politikus is élesen bírálta a megjelenését. İnan Akgün Alp, a legnagyobb ellenzéki párt, a Köztársasági Néppárt (CHP) képviselője szerint egy tartományi vezetőnek nem illik ilyen ruházatban mutatkoznia.

Egész nap kerékpározik testőrök kíséretében, ilyen öltözékben járja a várost. Egy kormányzó nem jelenhet meg így a nyilvánosság előtt

– fogalmazott a parlamentben, majd egy kampányrendezvényen hozzátette: „Az ilyen kormányzók elfogadhatatlanok. Vagy váltsák le őket, vagy legalább küldjenek nekik egy fügefalevelet, hogy eltakarják magukat.”

Turkish governor is sacked after wearing Lycra cycling tights in social media posts that 'abandoned the dignity of office'

The governor of Ardahan province, Mehmet Fatih Çiçekli, was dismissed on July 17 without reason following a decree signed by Turkish president Recep Tayyip… pic.twitter.com/iA5GzmHTmF — NYC News 24 🗞️ (@NYCNews24) July 23, 2026

A kritikákhoz Şamil Tayyar, a török kormánypárt korábbi képviselője is csatlakozott. Szerinte a testhez simuló biciklis nadrág nem fér össze az állami tisztség méltóságával, különösen egy hagyományőrző, konzervatív tartományban.

Több mint tízezren követelik a visszahelyezését

Cicekli ugyanakkor visszautasította a bírálatokat.

Tovább tekerünk. Sportoló vagyok, vitorlázom, evezek és kerékpározom. Ez egy egyszerű sportruha

– mondta.

A januárban kinevezett kormányzó mellett időközben petíció is indult, amelyet már több mint tízezren írtak alá. Támogatói szerint sokat tett Ardahanért: ösztönözte a sportolást, segítette a fiatalokat és a kerékpáros turizmus fejlesztésén is dolgozott. Szerdán érzelmes búcsút vett híveitől.

Hiszem, hogy nem okoztam csalódást azoknak, akik bíztak bennem és végig mellettem álltak. Ennél nagyobb megtiszteltetés nem is érhetett volna

– mondta.