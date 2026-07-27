Kirúgták a kormányzót, mert szűk biciklis nadrágban jelent meg

Leváltották a kelet-törökországi Ardahan tartomány kormányzóját, miután nagy visszhangot váltottak ki azok a fotók, amelyeken testhez simuló biciklis nadrágban népszerűsítette a sportágat. A hivatalos indoklás elmaradt, ám a döntést sokan a képek miatt kirobbant politikai vitával hozzák összefüggésbe – írja az angol Metro.
A szűk naciból országos botrány lett
Recep Tayyip Erdogan török elnök rendelete nyomán távozik posztjáról Mehmet Fatih Cicekli, Ardahan tartomány kormányzója. A kerékpározás iránt elkötelezett politikus azután került a figyelem középpontjába, hogy a közösségi oldalain közzétett fotókon szűk biciklis öltözékben jelent meg egy, a sportágat népszerűsítő rendezvényen.
Bár a leváltás okát hivatalosan nem közölték, több politikus is élesen bírálta a megjelenését. İnan Akgün Alp, a legnagyobb ellenzéki párt, a Köztársasági Néppárt (CHP) képviselője szerint egy tartományi vezetőnek nem illik ilyen ruházatban mutatkoznia.
Egész nap kerékpározik testőrök kíséretében, ilyen öltözékben járja a várost. Egy kormányzó nem jelenhet meg így a nyilvánosság előtt
– fogalmazott a parlamentben, majd egy kampányrendezvényen hozzátette: „Az ilyen kormányzók elfogadhatatlanok. Vagy váltsák le őket, vagy legalább küldjenek nekik egy fügefalevelet, hogy eltakarják magukat.”
A kritikákhoz Şamil Tayyar, a török kormánypárt korábbi képviselője is csatlakozott. Szerinte a testhez simuló biciklis nadrág nem fér össze az állami tisztség méltóságával, különösen egy hagyományőrző, konzervatív tartományban.
Több mint tízezren követelik a visszahelyezését
Cicekli ugyanakkor visszautasította a bírálatokat.
Tovább tekerünk. Sportoló vagyok, vitorlázom, evezek és kerékpározom. Ez egy egyszerű sportruha
– mondta.
A januárban kinevezett kormányzó mellett időközben petíció is indult, amelyet már több mint tízezren írtak alá. Támogatói szerint sokat tett Ardahanért: ösztönözte a sportolást, segítette a fiatalokat és a kerékpáros turizmus fejlesztésén is dolgozott. Szerdán érzelmes búcsút vett híveitől.
Hiszem, hogy nem okoztam csalódást azoknak, akik bíztak bennem és végig mellettem álltak. Ennél nagyobb megtiszteltetés nem is érhetett volna
– mondta.
A megfelelő öltözék valóban fontos része a kerékpározásnak, de egy sikeres bringatúrához ennél jóval többre van szükség. A jól megtervezett útvonal, a megfelelő felszerelés és a tudatos felkészülés egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy az élmény biztonságos és emlékezetes legyen.