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botrány

Kirúgták a kormányzót, mert szűk biciklis nadrágban jelent meg

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Egy kerékpáros öltözékből országos politikai botrány lett Törökországban. A testhez simuló biciklis nadrágban készült képek miatt éles kritikák érték Ardahan kormányzóját, akit végül egy rendelettel felmentettek a tisztségéből.
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botránybiciklis nadrágTörökország

Leváltották a kelet-törökországi Ardahan tartomány kormányzóját, miután nagy visszhangot váltottak ki azok a fotók, amelyeken testhez simuló biciklis nadrágban népszerűsítette a sportágat. A hivatalos indoklás elmaradt, ám a döntést sokan a képek miatt kirobbant politikai vitával hozzák összefüggésbe – írja az angol Metro

biciklis nadrág
Botrányt kavart a szűk biciklis nadrág, menesztették a kormányzót.
Fotó: Shutterstock

A szűk naciból országos botrány lett

Recep Tayyip Erdogan török elnök rendelete nyomán távozik posztjáról Mehmet Fatih Cicekli, Ardahan tartomány kormányzója. A kerékpározás iránt elkötelezett politikus azután került a figyelem középpontjába, hogy a közösségi oldalain közzétett fotókon szűk biciklis öltözékben jelent meg egy, a sportágat népszerűsítő rendezvényen.

Bár a leváltás okát hivatalosan nem közölték, több politikus is élesen bírálta a megjelenését. İnan Akgün Alp, a legnagyobb ellenzéki párt, a Köztársasági Néppárt (CHP) képviselője szerint egy tartományi vezetőnek nem illik ilyen ruházatban mutatkoznia.

Egész nap kerékpározik testőrök kíséretében, ilyen öltözékben járja a várost. Egy kormányzó nem jelenhet meg így a nyilvánosság előtt

– fogalmazott a parlamentben, majd egy kampányrendezvényen hozzátette: „Az ilyen kormányzók elfogadhatatlanok. Vagy váltsák le őket, vagy legalább küldjenek nekik egy fügefalevelet, hogy eltakarják magukat.”

A kritikákhoz Şamil Tayyar, a török kormánypárt korábbi képviselője is csatlakozott. Szerinte a testhez simuló biciklis nadrág nem fér össze az állami tisztség méltóságával, különösen egy hagyományőrző, konzervatív tartományban.

Több mint tízezren követelik a visszahelyezését

Cicekli ugyanakkor visszautasította a bírálatokat.

Tovább tekerünk. Sportoló vagyok, vitorlázom, evezek és kerékpározom. Ez egy egyszerű sportruha

 – mondta.

A januárban kinevezett kormányzó mellett időközben petíció is indult, amelyet már több mint tízezren írtak alá. Támogatói szerint sokat tett Ardahanért: ösztönözte a sportolást, segítette a fiatalokat és a kerékpáros turizmus fejlesztésén is dolgozott. Szerdán érzelmes búcsút vett híveitől.

Hiszem, hogy nem okoztam csalódást azoknak, akik bíztak bennem és végig mellettem álltak. Ennél nagyobb megtiszteltetés nem is érhetett volna

 – mondta.

A megfelelő öltözék valóban fontos része a kerékpározásnak, de egy sikeres bringatúrához ennél jóval többre van szükség. A jól megtervezett útvonal, a megfelelő felszerelés és a tudatos felkészülés egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy az élmény biztonságos és emlékezetes legyen.

 

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