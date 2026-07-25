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bika

Pánik tört ki, amikor a nézők közé rontott a feldühödött bika – videó

26 perce
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Pillanatok alatt pánik tört ki egy hagyományos kolumbiai bikafesztiválon. Egy elszabadult bika átugrotta az arénát körülvevő kerítést, majd a nézők közé rontott.
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bikapánikKolumbia

Elszabadult egy bika egy kolumbiai fesztiválon, majd átugrott az arénát körülvevő magas kerítésen, és a nézők közé rontott. A támadásról videó készült, amelyen jól látható, ahogy az ünneplő tömeg pillanatok alatt pánikba esik – írta meg a Daily Mail.

Az elszabadult bika átugrotta az aréna kerítését, majd a menekülő tömegnek rontott KolumbiábaPAMPLONA, SPAIN - JULY 09: Participants wearing traditional white outfits and red scarves take part in the running with the bulls event, known as 'Encierro,' during the San Fermin Festival in Pamplona, northern Spain, on July 09, 2026. The adrenaline-filled run covers an 875-meter stretch through the historic city center. Ruben Albarran / Anadolu (Photo by Ruben Albarran / Anadolu via AFP)
Az elszabadult bika átugrotta az aréna kerítését, majd a menekülő tömegnek rontott Kolumbiában (A képen fehér ruhát és piros kendőt viselő résztvevők futnak a bikák előtt a 2026-os pamplonai San Fermín-ünnepen)
Fotó: RUBEN ALBARRAN / ANADOLU

Elszabadult egy bika, a nézők közé rontott – videó

Az eset Coyaima Castilla városrészében, egy hagyományos Corraleja rendezvényen történt. A felvétel szerint a kiengedett bika először az arénában üldözte az embereket, majd nekirontott a kerítésnek, átvetette magát rajta, és a lelátón menekülő nézőket kezdte támadni.

Többen az arénába ugrottak vissza, hogy elkerüljék az állatot. Egy nőt a bika fellökött és megtaposott, miközben megpróbált elmenekülni. Egy férfi végül megragadta az állat farkát, ezzel néhány másodpercet nyerve a közelben lévőknek.

A támadásban négy ember súlyosan megsérült. A mentők a helyszínen ellátták őket, majd kórházba szállították a sérülteket. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit és a sebesültek pontos számát.

Egy futó arcát átfúrta a bika szarva a hagyományos San Fermín fesztiválon – videó

Ismét több sérülttel járt a spanyolországi San Fermín fesztivál egyik legismertebb programja. A bikafuttatás során ezúttal egy futót arcon öklelt fel egy bika, miközben további résztvevők is orvosi ellátásra szorultak. A hatóságok szerint a sérülések többsége esések és torlódások következtében történt.

 

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