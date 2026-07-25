Pánik tört ki, amikor a nézők közé rontott a feldühödött bika – videó

Elszabadult egy bika egy kolumbiai fesztiválon, majd átugrott az arénát körülvevő magas kerítésen, és a nézők közé rontott. A támadásról videó készült, amelyen jól látható, ahogy az ünneplő tömeg pillanatok alatt pánikba esik – írta meg a Daily Mail.

Az elszabadult bika átugrotta az aréna kerítését, majd a menekülő tömegnek rontott Kolumbiában (A képen fehér ruhát és piros kendőt viselő résztvevők futnak a bikák előtt a 2026-os pamplonai San Fermín-ünnepen)

Fotó: RUBEN ALBARRAN / ANADOLU

Elszabadult egy bika, a nézők közé rontott – videó

Az eset Coyaima Castilla városrészében, egy hagyományos Corraleja rendezvényen történt. A felvétel szerint a kiengedett bika először az arénában üldözte az embereket, majd nekirontott a kerítésnek, átvetette magát rajta, és a lelátón menekülő nézőket kezdte támadni.

Többen az arénába ugrottak vissza, hogy elkerüljék az állatot. Egy nőt a bika fellökött és megtaposott, miközben megpróbált elmenekülni. Egy férfi végül megragadta az állat farkát, ezzel néhány másodpercet nyerve a közelben lévőknek.

A támadásban négy ember súlyosan megsérült. A mentők a helyszínen ellátták őket, majd kórházba szállították a sérülteket. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit és a sebesültek pontos számát.

Egy futó arcát átfúrta a bika szarva a hagyományos San Fermín fesztiválon – videó

Ismét több sérülttel járt a spanyolországi San Fermín fesztivál egyik legismertebb programja. A bikafuttatás során ezúttal egy futót arcon öklelt fel egy bika, miközben további résztvevők is orvosi ellátásra szorultak. A hatóságok szerint a sérülések többsége esések és torlódások következtében történt.