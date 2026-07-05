Legendás nap a divat történetében: 80 éve debütált a bikini egy párizsi divatbemutatón

1946. július 5-e jelentős nap a divatvilág történetében: ekkor mutatta be a francia mérnökből lett ruhatervező, Louis Réard kétrészes fürdőruháját, a bikinit a párizsi Piscine Molitor uszodában tartott divatbemutatón. Akkortájt a női fürdőruhák még meglehetősen konzervatívnak számítottak, amelyek a hasat és a csípőt is eltakarták. A Réard által megálmodott ruhadarab, nem meglepő módon, egyenesen sokkolta a második háború utáni társadalmat azzal, hogy a hasat és a köldököt egyaránt szabadon hagyta, amit abban a korban ritkán mutogattak nyilvánosan.

80 éve debütált a bikini, amely örökre megváltoztatta a divatot / Fotó: - / AFP

80 éve debütált a bikini, amely örökre megváltoztatta a divatot

A tervező a fürdőruháját a Bikini-atoll után nevezte el, arról a helyről, az Egyesült Államok nukleáris kísérleti telephelyéről. A tervező állítólag úgy vélte, a kihívó darab hasonlóan robbanásszerű kulturális reakciót fog kiváltani - ebben pedig nem tévedett.

Réard egyébként nagyon nehezen talált olyan profi divatmodellt, aki hajlandó lett volna nyilvánosan viselni a merész ruhadarabot: végül a párizsi előadóművész, Micheline Bernardini vállalta, hogy bemutatja a kétrészes fürdőruhát a híres párizsi eseményen.

A bemutatón készült fotók aztán viharos gyorsasággal terjedtek el Európában és azon túl is, a bikini pedig ezzel a divat világának egyik legvitatottabb, új dizájnjává vált.

Habár a merész, új fürdőruha kezdetben hatalmas felháborodáshoz vezetett - több ország állítólag korlátozta vagy nem ajánlotta a bikinik viselését a nyilvános strandokon az elkövetkező években, a vallási vezetők pedig egyenesen elítélték a feltűnő stílust -, lassanként egyre népszerűbb lett, mialatt a női divathoz és a testképhez való hozzáállást is megváltoztatta az 1950-es években. A bikini térnyeréséhez Hollywood is hozzájárult, miután a francia szexszimbólum, Brigitte Bardot a ruhadarab egyik legkorábbi és legbefolyásosabb nagykövetévé vált.

Hamarosan a film- és divatvilág sztárjai egyaránt magukévá tették a merész trendet, így az 1960-as évek elejére a bikini kulturális botrányból a női divat állandó alapdarabjává lépett elő.

A Vogue szerint a bikini egy szélesebb körű kulturális változást is tükrözött: a nők a második világháború után egyre inkább magukévá tették a függetlenséget és az önkifejezést a nyilvános életben. A bikini végérvényesen megváltoztatta a fürdőruhaipart, olyan stílusokat és testpozitív divatirányzatokat inspirálva, amelyek a mai napig folytatódnak. Így tehát 80 évvel ezelőtt egy olyan ruhadarab került bemutatásra, amely örökre megváltoztatta a divatot, szerte a világon.

#NumDiaComoHoje mas em 1946, o estilista francês Louis Reard apresentou um ousado traje de banho de duas peças na Piscine Molitor, uma piscina popular em Paris.



A showgirl parisiense Micheline Bernardini foi a modelo que estreou a nova moda, batizada de “biquíni” por Read. pic.twitter.com/DzDMM1T3tY — Fotos de Fatos (@FotosDeFatos) July 5, 2024

(Via)