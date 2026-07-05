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divat

Legendás nap a divat történetében: 80 éve debütált a bikini egy párizsi divatbemutatón

44 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Forradalmi változáshoz vezetett. A bikini nyilvános viselete kezdetben hatalmas felháborodást váltott ki, ennek ellenére lassanként a női divathoz és a testképhez való hozzáállást is elkezdte megváltoztatni az 1950-es években.
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divatdivatbemutatódebütálbikini

1946. július 5-e jelentős nap a divatvilág történetében: ekkor mutatta be a francia mérnökből lett ruhatervező, Louis Réard kétrészes fürdőruháját, a bikinit a párizsi Piscine Molitor uszodában tartott divatbemutatón. Akkortájt a női fürdőruhák még meglehetősen konzervatívnak számítottak, amelyek a hasat és a csípőt is eltakarták. A Réard által megálmodott ruhadarab, nem meglepő módon, egyenesen sokkolta a második háború utáni társadalmat azzal, hogy a hasat és a köldököt egyaránt szabadon hagyta, amit abban a korban ritkán mutogattak nyilvánosan. 

Picture taken 05 July 1946 at the Molitor pool in Paris of a candidate for a beauty contest wearing a bikini by Louis Réard. Sixty years ago the bikini exploded onto the world, and a trip to the beach has never been the same since. Once banned in several countries as indecent, today few women's wardrobes are complete without it. Photo prise le 05 juillet 1946 à la piscine Molitor à Paris d'une candidate à l'élection de la plus jolie baigneuse portant un bikini créé par Louis Réard. Soixante ans et toujours fringant : le bikini, né en 1946, a perdu au fil des ans son parfum de scandale mais gardé tout son pouvoir de séduction, au point d'être devenu un élément incontournable du vestiaire féminin. (Photo by AFP)
80 éve debütált a bikini, amely örökre megváltoztatta a divatot / Fotó: - / AFP

80 éve debütált a bikini, amely örökre megváltoztatta a divatot

A tervező a fürdőruháját a Bikini-atoll után nevezte el, arról a helyről, az Egyesült Államok nukleáris kísérleti telephelyéről. A tervező állítólag úgy vélte, a kihívó darab hasonlóan robbanásszerű kulturális reakciót fog kiváltani - ebben pedig nem tévedett. 

Réard egyébként nagyon nehezen talált olyan profi divatmodellt, aki hajlandó lett volna nyilvánosan viselni a merész ruhadarabot: végül a párizsi előadóművész, Micheline Bernardini vállalta, hogy bemutatja a kétrészes fürdőruhát a híres párizsi eseményen.

 A bemutatón készült fotók aztán  viharos gyorsasággal terjedtek el Európában és azon túl is, a bikini pedig ezzel a divat világának egyik legvitatottabb, új dizájnjává vált.

Habár a merész, új fürdőruha kezdetben hatalmas felháborodáshoz vezetett - több ország állítólag korlátozta vagy nem ajánlotta a bikinik viselését a nyilvános strandokon az elkövetkező években, a vallási vezetők pedig egyenesen elítélték a feltűnő stílust -, lassanként egyre népszerűbb lett, mialatt a női divathoz és a testképhez való hozzáállást is megváltoztatta az 1950-es években. A bikini térnyeréséhez Hollywood is hozzájárult, miután a francia szexszimbólum, Brigitte Bardot a ruhadarab egyik legkorábbi és legbefolyásosabb nagykövetévé vált. 

Hamarosan a film- és divatvilág sztárjai egyaránt magukévá tették a merész trendet, így az 1960-as évek elejére a bikini kulturális botrányból a női divat állandó alapdarabjává lépett elő.

A Vogue szerint a bikini egy szélesebb körű kulturális változást is tükrözött: a nők a második világháború után egyre inkább magukévá tették a függetlenséget és az önkifejezést a nyilvános életben. A bikini végérvényesen megváltoztatta a fürdőruhaipart, olyan stílusokat és testpozitív divatirányzatokat inspirálva, amelyek a mai napig folytatódnak. Így tehát 80 évvel ezelőtt egy olyan ruhadarab került bemutatásra, amely örökre megváltoztatta a divatot, szerte a világon.

(Via)

 

 

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