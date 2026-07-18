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Bilea-tó

Tizennyolc turista rekedt a Bilea-tó felvonójában – videó

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Műszaki meghibásodás miatt szombaton leállt egy népszerű hegyi kötélpálya Romániában. A Bilea-tó és a Bilea-vízesés között közlekedő felvonó két kabinjában összesen 18 turista rekedt, akiket a hegyimentők speciális felszereléssel mentettek ki.
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Bilea-tóturistabaleset

Műszaki meghibásodás miatt szombaton megállt a Bilea-vízesés és a Bilea-tó között közlekedő felvonó a Fogarasi-havasokban. A két kabinban összesen 18 turista rekedt, személyi sérülés azonban nem történt – számolt be róla a Maszol.

A Bilea-tó felé közlekedő felvonó műszaki hiba miatt állt le Elevated view over Balea Lake at 2034m altitude in the Fagaras Mountains in central Romania, Cartisoara, Sibiu County, Romania, Europe (Photo by Nagy Melinda / Robert Harding RF / robertharding via AFP)
A Bilea-tó felé közlekedő felvonó műszaki hiba miatt állt le
Fotó: NAGY MELINDA / Robert Harding RF

Dan Popescu, a Szeben megyei Salvamont vezetője az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy a hegyimentők azonnal megkezdték a mentést. Az utasokat speciális kötelek segítségével emelik ki a kabinokból, majd biztonságban lekísérik őket a Bilea-vízeséshez.

A Salvamont vezetője közölte, hogy a kötélpálya mindkét, egymással szemben közlekedő kabinja egyszerre állt le a műszaki hiba következtében.

Mi történt a Bilea-tó felvonójával?

A meghibásodás okát egyelőre nem közölték. A mentés idején a turisták nem voltak közvetlen életveszélyben, a hegyimentők és a felvonó személyzete folyamatosan kapcsolatban állt velük.

A Bilea-tó a Fogarasi-havasok egyik legismertebb kirándulóhelye. A több mint 2000 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő gleccsertóhoz vezető felvonó évente turisták ezreit szállítja a Bilea-vízesés és a tó között.

A szombati meghibásodás miatt a kötélpálya forgalma átmenetileg leállt, a hiba okának kivizsgálása várhatóan a mentési munkálatok befejezése után kezdődik.

 

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