Tizennyolc turista rekedt a Bilea-tó felvonójában – videó

Műszaki meghibásodás miatt szombaton megállt a Bilea-vízesés és a Bilea-tó között közlekedő felvonó a Fogarasi-havasokban. A két kabinban összesen 18 turista rekedt, személyi sérülés azonban nem történt – számolt be róla a Maszol.

A Bilea-tó felé közlekedő felvonó műszaki hiba miatt állt le

Fotó: NAGY MELINDA / Robert Harding RF

Dan Popescu, a Szeben megyei Salvamont vezetője az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy a hegyimentők azonnal megkezdték a mentést. Az utasokat speciális kötelek segítségével emelik ki a kabinokból, majd biztonságban lekísérik őket a Bilea-vízeséshez.

Mi történt a Bilea-tó felvonójával?

A meghibásodás okát egyelőre nem közölték. A mentés idején a turisták nem voltak közvetlen életveszélyben, a hegyimentők és a felvonó személyzete folyamatosan kapcsolatban állt velük.

A Bilea-tó a Fogarasi-havasok egyik legismertebb kirándulóhelye. A több mint 2000 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő gleccsertóhoz vezető felvonó évente turisták ezreit szállítja a Bilea-vízesés és a tó között.

A szombati meghibásodás miatt a kötélpálya forgalma átmenetileg leállt, a hiba okának kivizsgálása várhatóan a mentési munkálatok befejezése után kezdődik.