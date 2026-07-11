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Donald Trump Putyin

Bírósági idézést kaptak a The New York Times újságírói Donald Trump miatt

1 órája
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Bíróság elé idézték a The New York Times több újságíróját, miután a lap arról írt, hogy Donald Trump új elnöki repülőgépe biztonsági hiányosságok miatt nem volt alkalmas egy külföldi útra. Az ügy komoly vitát váltott ki a sajtószabadságról és a nemzetbiztonsági információk kezeléséről.
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Donald Trump PutyinThe New York Timesidézés

Bírósági idézést kapott a The New York Times amerikai napilap több újságírója az elnök új hivatali repülőgépének biztonsága körüli aggályokról szóló tudósítás nyomán, közölte az újság szerkesztősége szombaton. A közlemény szerint az idézés alapján munkatársaiknak szövetségi vádesküdtszék előtt kell megjelenniük a jövő héten. Az újságírókat otthonukban keresték fel szövetségi ügynökök, hogy a hivatalos dokumentumot átadják.

bíróság, US President Donald Trump disembarks from Air Force One upon arrival at Joint Base Andrews, Maryland on July 9, 2026. Trump is returning from the NATO Summit in Turkey. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
A bíróság döntött az Air Force One kapcsán cikkező újságírókról - Fotó: SAUL LOEB / AFP

A Fehér Ház és a szövetségi főügyészségként is működő igazságügyi minisztérium szombatig nem adott ki hivatalos nyilatkozatot az eljárás részleteiről.

David McCraw, a The New York Times ügyvédje közleményében megfélemlítésként értelmezte az intézkedést, és aggodalomra okot adónak nevezte "bármely amerikai számára, aki hisz az alkotmányban és a sajtószabadságban, amit az alkotmány védelmez".

Bírósági idézést kaptak a The New York Times újságírói

A The New York Times a héten közölt beszámolójában meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt állította, hogy Donald Trump elnöknek a titkosszolgálat sürgetésére a NATO ankarai csúcstalálkozójáról régebbi hivatali repülőgépével kellett elutaznia az új, Katar által adományozott hivatali repülőgépének biztonsági hiányosságai miatt. 

A lap azt írta, hogy az új Air Force One nem rendelkezik olyan rakétaelhárító rendszerrel, mint a korábbi elnöki repülőgép.

Donald Trump elnök Ankarából a régi hivatali gép fedélzetén utazott a nagy-britanniai Mildenhall légitámaszpontra, ahol átszállt az új gépre, ami visszaszállította az Egyesült Államokba.

Az elnök a gépváltást azzal indokolta, hogy lehetővé akarta tenni a brit légibázison szolgáló katonáknak, hogy megnézhessék a tavaly Katartól adományként kapott luxus kivitelű Boeing 747-est, ami a közelmúltban, már amerikai kézben teljes, a biztonsági rendszereket is érintő felújításon ment keresztül.

A Fehér Ház szóvivője cáfolta, hogy biztonsági hiányosságok merültek volna fel az új gép körül, és azt állította, hogy az megfelel a legmagasabb szintű előírásoknak, ami garantálja az elnök és munkatársai biztonságát.

A repülőgép biztonsága körüli értesüléseket az amerikai médiában összekapcsolták az amerikai-iráni konfliktus újabb eszkalációjával, az Irán által térségi államok ellen intézett dróntámadásokkal, és azzal, hogy az amerikai elnök éppen az Iránnal szomszédos Törökországban tartózkodott, valamint hogy Iránban az amerikai elnök megölésére szólítottak fel Ali Hamenei néhai legfelsőbb vezető temetési szertartásán.

Donald Trump a teheráni fenyegetésre szerdán úgy reagált, hogy Irán célpontjainak listáján régóta ő áll az első helyen.

 

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