Jobb lesz odafigyelni az autósoknak: jelentősen emelkednek a bírságok Ausztriában

Az osztrák szövetségi kormány a bírságrendszer reformjáról döntött, amellyel a jövőben országosan egységesítik az úgynevezett névtelen hatósági intézkedéseket. Számos közlekedési szabálysértés esetén emelkednek az összegek, esetenként jelentősen, akár ötven százalékkal is 2027. január 1-jétől.

Jövőre magasabb bírságok várják Ausztriában a szabálytalan sofőröket. (Képünk illusztráció) Fotó: Kirill Neiezhmakov / Shutterstock

A reformmal az osztrák mobilitási minisztérium két célt követ. Egyrészt a jövőben az országban mindenhol ugyanúgy kell büntetni az azonos szabálysértéseket. Másrészt megemelik a jelentős sebességtúllépések büntetési tételeit. A minisztérium tájékoztatása szerint továbbra is a gyorshajtás a súlyos közlekedési balesetek egyik legfőbb oka.

Szigorúbb bírságok - különösen a súlyos közlekedési szabálysértésekért

Az egységesítés mellett a jelentős gyorshajtások törvényi büntetési tételeit is szigorítják. Aki a jövőben több mint 30 km/h-val lépi túl a megengedett sebességet, annak már magasabb minimális büntetési tétellel kell számolnia. Különösen nagy sebességtúllépés esetén ráadásul a kiszabható maximális bírság a korábbi 5000 euróról 6000 euróra emelkedik.

Peter Hanke mobilitási miniszter a baleseti statisztikákkal indokolta a reformot. Szerinte a gyorshajtást még mindig sokan alábecsülik, pedig a súlyos és halálos közlekedési balesetek jelentős részében közrejátszó tényező.

Különösen jelentős az emelés néhány mindennapi közlekedési szabálysértés esetében. Aki a jövőben jogosulatlanul hajt be egy leállósávba, annak a korábbi 130 euró helyett a jövőben 200 eurót kell fizetnie. Az autópályákon érvényes jobbra tartási kötelezettség figyelmen kívül hagyása is drágul, 70-ről 100 euróra. A jobbról előzésért a jövőben 80 euró helyett 115 eurót kell fizetni.

A parkolási szabálysértések esetén is emelkednek az összegek. A megállni vagy várakozni tilos tábla alatti parkolás, valamint a parkolótárcsa használatának elmulasztása a rövid távú parkolási övezetekben a jövőben az eddigi 40 euró helyett 60 euróba kerül majd. Ha valaki sárga jelzésnél szabálytalanul behajt egy kereszteződésbe, az eddigi 50 euró helyett 70 eurós büntetésre számíthat. Aki nem áll meg teljesen a STOP táblánál, vagy lakott területen belül a megengedett 50 km/h helyett 61 km/h-s sebességgel halad, annak a jövőben az eddigi 60 euró helyett 80 eurót kell fizetnie - írta az Auto Motor Und Sport.