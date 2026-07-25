Egy koncert, amely átírta a zenetörténelmet: pontosan 61 éve volt Bob Dylan legendás estje

1965. július 25-én este Bob Dylan fekete farmerben, fekete csizmában és bőrdzsekiben lépett színpadra a Newport Folk Fesztiválon. A közönség azonban rögtön észrevette, hogy valami egészen más készül: az addig megszokott akusztikus gitár helyett ezúttal egy Fender Stratocaster elektromos gitárt vitt magával – írja a New York Times.

Bob Dylan amerikai énekes-dalszerző, a Pavillon de Paris-ban tartott koncerten, 1978. július 5-én

Fotó: CHRISTIAN ROSE / Christian Rose

Miközben a hangszerét hangolta, a nézők egyre feszültebben figyeltek. Hamarosan egy öttagú zenekar is csatlakozott hozzá, majd felcsendült a Maggie's Farm nyers, rockos hangzású változata.

A fesztivál történetében addig soha nem szólt ilyen hangosan a zene.

A koncert után teljesen eltérő beszámolók születtek arról, mi is történt valójában. A folkzene hagyományaihoz ragaszkodó rajongók hangos füttyel fogadták az újítást, amelyet sokan szinte eretnekségnek tartottak.

Egy máig ismert történet szerint Pete Seeger, a folkmozgalom egyik legismertebb alakja annyira felháborodott a hangos elektromos zenén, hogy baltával akarta elvágni a hangosítás kábeleit. Bár ennek hitelességét azóta is vitatják, jól mutatja, mekkora indulatokat váltott ki az előadás.

A közönség reakciói rendkívül vegyesek voltak: voltak, akik táncoltak, mások sírtak, sokan dühösek voltak, míg rengetegen lelkesen ünnepelték az új hangzást.

Mindössze három dalt játszott el Bob Dylan

A kritikákra szinte válaszként Bob Dylan ezután előadta akkori új slágerét, a Like a Rolling Stone című dalt, amelynek refrénje – „How does it feel?” – mintha a kétkedőknek szólt volna.

A koncert azonban rövidre sikerült: Dylan mindössze három elektromos dalt játszott el, majd levonult a színpadról.

A közönség továbbra is hangosan kiabált. Egyesek csalódottságuknak adtak hangot, mások egyszerűen azért követelték vissza kedvencüket, mert sokkal hosszabb koncertre számítottak. Peter Yarrow, a Peter, Paul and Mary együttes tagja próbálta megnyugtatni a tömeget, de hiába.

Végül Bob Dylan ismét színpadra lépett, ezúttal egy kölcsönkapott akusztikus gitárral, és eljátszotta az It's All Over Now, Baby Blue című dalt, amellyel lezárta a koncertet.