Nemzetközi akció indul az Arab-tengerbe zuhant teherszállító miatt

A Pakisztán partjainál a múlt héten az Arab-tengerbe zuhant Boeing 737-es teherszállító repülőgép ötfős személyzetének hozzátartozói nemzetközi keresést sürgetnek a fedélzeti adatrögzítők felkutatására és a baleset okának megállapítására.

Navigációs rendszerhibát jelentett eltűnése előtt a Boeing 737-es. Fotó: - / Pakistan Airports Authority

A feketedobozok lehetnek a hozzátartozók utolsó reményei

Mint arról korábban beszámoltunk K2 Airways repülőgépe váratlanul eltűnt július 7-én az Arab-tenger felett, miközben Karacsi felé tartott. Később kiderült, hogy a gép lezuhant, 5 fős személyzetét napokon át keresték eredménytelenül. A hozzátartozóknak most a fedélzeten található feketedobozok adhatnak választ a baleset okára, azonban ezeknek a kiemelése rendkívül költséges és nehéz feladat.

Repülőgép roncsait röviddel a baleset után kiemelték, de a víz a térségben körülbelül 3000 méter mély, így az adatrögzítők megtalálásához nemzetközi segítségre van szükség. A 27 éves repülőgép helymeghatározó jelzőit úgy tervezték, hogy csak 30 napig továbbítsák a jeleket.

Az adatok visszaszerzése feltárhatná, hogy a baleset előtt röviddel jelentett navigációs rendszerhiba összefüggésben áll-e egy olyan alkatrésszel, amelyet a rokonok szerint a felszállás előtt kicseréltek.

Pakisztán egy hete nem adott nyilvános tájékoztatást a keresésről, sem arról, hogy esetleg kértek külföldi segítséget.

A keresésnek folytatódnia kell, és minden olyan erőforrást, amelyet helyben és nemzetközi szinten be lehet vetni, be kell vetni. Számunkra az átlátható vizsgálat kulcsfontosságú

- mondta Yashib Rizwan, Rizwan Idris kapitány legidősebb fia a Reutersnek.

Muhammad Arif Siddiqui mérnök fia, Abdur Rafay Siddiqui szintén nemzetközi segítséget kért, ha szükség lenne rá. Mindkét család gyászmisét tartott, miután elvesztették a reményt, hogy a holttesteket megtalálják.

Navigációs rendszerhibát jelentett eltűnése előtt a Boeing 737-es

A pilóták pakisztáni idő szerint 21:18-kor jelentettek navigációs rendszerhibát, miközben az Egyesült Arab Emírségekbeli Sardzsából Karacsiba repültek. A helyi légiforgalmi irányítás próbált segíteni a gépnek a navigációban, de három perccel később a radarrendszerek azt mutatták, hogy gyorsan süllyed, majd a kommunikáció megszakadt.

A Flightradar24 adatai szerint a gép kevesebb mint egy perc alatt 1500 métert zuhant, 30 másodperc alatt 1800 métert emelkedett, majd 11 550 méterről katasztrofális zuhanásba kezdett.

Ghulam Nabi, Faisal Jatoi másodpilóta apósa elárulta, hogy a gép a felszállás előtt körülbelül 10 napot töltött Sardzsában, amíg a pilóták egy alkatrészre vártak az Egyesült Államokból egy karbantartási hiba után. A repülőgép két inerciális referencia egységének (IRU) egyikét, amelyek a repülőgép helyzetéről, sebességéről és tájolásáról tájékoztatják a pilótafülke kijelzőit, ekkor kicserélték a kapitány fia szerint.