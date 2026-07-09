Rendkívüli: megtalálták a lezuhant Boeing 737-es roncsait

A pakisztáni mentőcsapatok szerdán, egy mélytengeri kutatás során találták meg az eltűnt Boeing 737-es teherszállító repülőgép roncsait. 12 órával azután kerültek elő a maradványok, hogy a géppel megszakadt a kapcsolat és Karacsi partjainál eltűnt.

Megtalálták a pakisztáni Boeing 737-es roncsait

Fotó: AFP PHOTO / Pakistan Airports Authority /

A Boeing 737-es katasztrófája

A 27 éves, Boeing 737 típusú gép az Egyesült Arab Emírségekben található Sardzsából Karacsiba tartott, de útközben eltűnt radarról, miután a gépről navigációs nehézségeket jelentettek. A jelzés után percekkel a radarok gyors süllyedést mutattak, a kapcsolat pedig megszakadt.

A legénység tagjait továbbra is keresik. A repülőgép üzemeltetője, a K2 Airways azt nyilatkozta, a legénység két pilótából, két mérnökből és egy segítő személyzetből állt.

A hírek szerint a gép valószínűleg Karacsi délnyugati részénél zuhant a tengerbe.