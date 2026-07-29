Nagy a baj a Boeing egyik gépével: akár ki is szakadhatnak az ülések egy kényszerleszállásnál

Az Amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) hétfőn közölte, hogy több száz, az Egyesült Államokban regisztrált Boeing 737 MAX típusú repülőgép üléseinek ellenőrzésére lehet szükség, mivel azokat hibásan szerelhették be, és javításra szorulhatnak. A hatóság szerint a hiba elhárítása nélkül az ülések kényszerleszállás esetén sérülést okozhatnak az utasoknak és a személyzetnek, vagy eltorlaszolhatják a folyosót, és lelassíthatják a kiürítést.

A hiba miatt akár több ezer Boeing gépet is át kell vizsgálni. (Képünk illusztráció) Fotó: JASON REDMOND / AFP

A hiba miatt akár több ezer Boeing gépet is át kell vizsgálni

Az FAA hétfőn kiadott légialkalmassági irányelv-tervezete 453, az Egyesült Államokban regisztrált repülőgépre vonatkozna. A hatóság ugyan csak az amerikai légitársaságok felett rendelkezik joghatósággal, a külföldi szabályozó szervek általában követik az FAA előírásait, így a világszerte közel 2300 szolgálatban lévő 737 MAX is vizsgálat alá kerülhet.

Az FAA a légialkalmassági irányelvre vonatkozó javaslatában azt írta, jelentést kapott arról, hogy egyes utasülés-szerelvények nincsenek megfelelően felszerelve az üléssínekre. Ez azt jelentette, hogy az alkatrészek leválhatnak a sínekről, ha megnövekedett terhelés, turbulencia vagy kényszerleszállás történik.

Minden egyes 737 MAX repülőgépen akár 69 darab sínre rögzített utasülés-szerkezet is lehet. Becslések szerint a probléma ellenőrzése szerkezetenként egy munkaórát, a javítása pedig szintén egy órát vesz igénybe, és nem szükségesek hozzá cserealkatrészek. A légitársaságok képesek lehetnek arra, hogy egyszerre több alkalmazottal vizsgáltassák át az üléseket, ami jelentősen lerövidíti az egy-egy repülőgépre jutó teljes időt.

A hatóság azt nem közölte, hogy a légitársaságoknak milyen gyorsan kell orvosolniuk a problémát. Azonban a Boeing szóvivője elmondta, hogy a gyártó 2025 decemberében már kiadott egy útmutatót az üzemeltetőknek az üggyel kapcsolatban.

Nem ez volt az első ilyen hiba: a gyártási minőséggel kapcsolatos problémákra 2024 elején derült fény, amikor repülés közben kiszakadt egy oldalpanel az Alaska Airlines egyik szinte teljesen új 737 MAX típusú gépéből. A Boeing azóta Kelly Ortberg vezérigazgató irányítása alatt a minőség javításán és a kibocsátás növelésén dolgozik - írta a Reuters.