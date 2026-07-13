Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
bölény

Sokkoló felvétel: bölény repített a levegőbe egy turistát

46 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Súlyosan megsérült egy turista a Yellowstone Nemzeti Parkban. Az idős férfi az unokájával sétált, amikor rájuk támadt egy bölény. A gyermek elmenekült, a nagyapát azonban üldözőbe vette, és felöklelte a hatalmas állat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bölényyellowstone nemzeti parkturista

Súlyosan megsérült egy turista, miután egy feldühödött bölény rátámadt a Yellowstone Nemzeti Park egyik kempingjében pénteken. A csaknem 900 kilogrammos állat több méter magasba repítette a férfit – írja a Guardian.

bölénytámadás a Yellowstone Nemzeti Parkban, bölénytámadásYellowstone, GIF
Súlyosan megsérült egy turista, miután egy feldühödött bölény rátámadt a Yellowstone Nemzeti Park egyik kempingjében.
Fotó: X

Az idős férfi az unokájával sétált, amikor egy hatalmas bölény hirtelen rájuk rontott. Az esetről készült megdöbbentő felvételen látható, amint a férfi megpróbál elfutni az állat elől, de az felökleli, és a levegőbe repíti.

Mike MacLeod természetfotós a feleségével táborozott a közelben, amikor észrevették, hogy a bölény a kemping felé közeledik. A férfi eredetileg csak azt szerette volna megörökíteni, hogyan viselkedik az állat a párzási időszakban, de végül a balesetet is sikerült rögzítenie.

MacLeod szerint a Súlyosan megsérült egy turista, miután egy feldühödött bölény rátámadt a Yellowstone Nemzeti Park egyik kempingjében. A csaknem 900 kilogrammos állat több méter magasba repítette a férfit

A férfi attól tartott, hogy a bölény tovább támadja a földön fekvő sérültet, ezért abbahagyta a videózást, és több jelenlévővel együtt kiabálni kezdett, hogy eltereljék az állat figyelmét.

A terv működött: a bölény végül elmenekült, így a sérült férfihoz oda tudtak sietni a segítségnyújtók.

A nagyapát súlyos sérülésekkel szállították kórházba, az állapotáról további információt nem közöltek.

Bölény támadt egy tinire a nemzeti parkban

Újabb bölénytámadás történt a Yellowstone Nemzeti Parkban: ezúttal egy 12 éves gyermek sérült meg. A hatóságok ismét arra figyelmeztetik a látogatókat, hogy tartsanak biztonságos távolságot a vadállatoktól.

Késekkel támadt a rendőrökre az őrjöngő férfi

Késsel támadt a rendőrökre egy férfi az Egyesült Államokban. A fegyveres többszöri felszólításra a rendőrök felé hajította a késeket, akik tüzet nyitottak rá. A férfit rendőrök elleni fegyveres támadással vádolják.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!