Sokkoló felvétel: bölény repített a levegőbe egy turistát

Súlyosan megsérült egy turista, miután egy feldühödött bölény rátámadt a Yellowstone Nemzeti Park egyik kempingjében pénteken. A csaknem 900 kilogrammos állat több méter magasba repítette a férfit – írja a Guardian.
Az idős férfi az unokájával sétált, amikor egy hatalmas bölény hirtelen rájuk rontott. Az esetről készült megdöbbentő felvételen látható, amint a férfi megpróbál elfutni az állat elől, de az felökleli, és a levegőbe repíti.
Mike MacLeod természetfotós a feleségével táborozott a közelben, amikor észrevették, hogy a bölény a kemping felé közeledik. A férfi eredetileg csak azt szerette volna megörökíteni, hogyan viselkedik az állat a párzási időszakban, de végül a balesetet is sikerült rögzítenie.
MacLeod szerint a Súlyosan megsérült egy turista, miután egy feldühödött bölény rátámadt a Yellowstone Nemzeti Park egyik kempingjében. A csaknem 900 kilogrammos állat több méter magasba repítette a férfit
A férfi attól tartott, hogy a bölény tovább támadja a földön fekvő sérültet, ezért abbahagyta a videózást, és több jelenlévővel együtt kiabálni kezdett, hogy eltereljék az állat figyelmét.
A terv működött: a bölény végül elmenekült, így a sérült férfihoz oda tudtak sietni a segítségnyújtók.
A nagyapát súlyos sérülésekkel szállították kórházba, az állapotáról további információt nem közöltek.
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