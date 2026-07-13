Sokkoló felvétel: bölény repített a levegőbe egy turistát

Súlyosan megsérült egy turista, miután egy feldühödött bölény rátámadt a Yellowstone Nemzeti Park egyik kempingjében pénteken. A csaknem 900 kilogrammos állat több méter magasba repítette a férfit – írja a Guardian.

Súlyosan megsérült egy turista, miután egy feldühödött bölény rátámadt a Yellowstone Nemzeti Park egyik kempingjében.

Fotó: X

Az idős férfi az unokájával sétált, amikor egy hatalmas bölény hirtelen rájuk rontott. Az esetről készült megdöbbentő felvételen látható, amint a férfi megpróbál elfutni az állat elől, de az felökleli, és a levegőbe repíti.

Mike MacLeod természetfotós a feleségével táborozott a közelben, amikor észrevették, hogy a bölény a kemping felé közeledik. A férfi eredetileg csak azt szerette volna megörökíteni, hogyan viselkedik az állat a párzási időszakban, de végül a balesetet is sikerült rögzítenie.

MacLeod szerint a Súlyosan megsérült egy turista, miután egy feldühödött bölény rátámadt a Yellowstone Nemzeti Park egyik kempingjében. A csaknem 900 kilogrammos állat több méter magasba repítette a férfit

A férfi attól tartott, hogy a bölény tovább támadja a földön fekvő sérültet, ezért abbahagyta a videózást, és több jelenlévővel együtt kiabálni kezdett, hogy eltereljék az állat figyelmét.

A terv működött: a bölény végül elmenekült, így a sérült férfihoz oda tudtak sietni a segítségnyújtók.

A nagyapát súlyos sérülésekkel szállították kórházba, az állapotáról további információt nem közöltek.

A 65-year-old man is recovering from injuries after being thrown at least 8 feet into the air by a charging bison at Yellowstone National Park. https://t.co/M5AzrfxLOY pic.twitter.com/5AMtjQwShT — ABC News (@ABC) July 12, 2026