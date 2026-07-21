Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
yellowstone

Megszólalt a férfi, akit két és fél méter magasba repített egy bölény – videón a támadás

57 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Váratlanul rátámadt egy bölény egy 65 éves férfira az Egyesült Államokban. A bölénytámadás a Yellowstone Nemzeti Parkban történt, ahol az állat körülbelül 2,4 méter magasra repítette a nagypapát. A férfi előtte biztonságba terelte 13 éves unokáját, a zuhanás következtében pedig négy helyen eltört a combcsontja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
yellowstoneyellowstone nemzeti parkbölényEgyesült Államokpark

Bölénytámadás történt a Yellowstone Nemzeti Park egyik wyomingi kempingjében, ahol egy nagypapa az unokájával állt meg lefényképezni az állatot. A férfi súlyos sérülést szenvedett, miután a bölény a levegőbe repítette.

Bölénytámadás történt a Yellowstone Nemzeti Parkban, ahol az állat több mint két méter magasra repített egy nagypapát. A férfi súlyos lábsérülést szenvedett. (A kép illusztráció)
Bölénytámadás történt a Yellowstone Nemzeti Parkban, ahol az állat több mint két méter magasra repített egy nagypapát. A férfi súlyos lábsérülést szenvedett. (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

Bölény repített a levegőbe egy nagyapát a Yellowstone Nemzeti Parkban

Egy bölény körülbelül 2,4 méter magasra dobta a 65 éves Carl Isom-McDanielt a Yellowstone Nemzeti Parkban. A férfi 13 éves unokájával sétált vacsora után a wyomingi Bridge Bay kempingben, amikor megálltak, hogy lefényképezzék az állatot.

A nagyapa szerint a bölény eleinte nem viselkedett agresszívan, később azonban hirtelen őt vette célba. McDaniel először biztonságos távolságba küldte az unokáját, majd a fák között próbált kitérni a közeledő állat elől. Mint mondta, a bölény sokkal gyorsabban mozgott, mint várta.

Az akár 900 kilogrammos állat végül utolérte, és a levegőbe repítette. A férfi szerint a súlyos sérüléseket főként a földre zuhanás okozta: combcsontja négy helyen eltört, ezért műtétre volt szüksége.

McDaniel megkönnyebbült, hogy a bölény ezután nem taposta meg és nem öklelte fel. Egy szemtanú szerint a nagyapa az erős fájdalom ellenére eszméleténél maradt, és még viccelődött is – írta meg a New York Post.

A videó, ahogy a férfi két és fél méter magasba repül, miután egy bölény rátámadt.

Bölény támadt egy tinire egy nemzeti parkban

Újabb bölénytámadás történt a Yellowstone Nemzeti Parkban: ezúttal egy 12 éves gyermek sérült meg. A hatóságok ismét arra figyelmeztetik a látogatókat, hogy tartsanak biztonságos távolságot a vadállatoktól.

Késekkel támadt a rendőrökre az őrjöngő férfi

Késsel támadt a rendőrökre egy férfi az Egyesült Államokban. A fegyveres többszöri felszólításra a rendőrök felé hajította a késeket, akik tüzet nyitottak rá. A férfit rendőrök elleni fegyveres támadással vádolják.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!