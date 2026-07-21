Megszólalt a férfi, akit két és fél méter magasba repített egy bölény – videón a támadás

Bölénytámadás történt a Yellowstone Nemzeti Park egyik wyomingi kempingjében, ahol egy nagypapa az unokájával állt meg lefényképezni az állatot. A férfi súlyos sérülést szenvedett, miután a bölény a levegőbe repítette.
Bölény repített a levegőbe egy nagyapát a Yellowstone Nemzeti Parkban
Egy bölény körülbelül 2,4 méter magasra dobta a 65 éves Carl Isom-McDanielt a Yellowstone Nemzeti Parkban. A férfi 13 éves unokájával sétált vacsora után a wyomingi Bridge Bay kempingben, amikor megálltak, hogy lefényképezzék az állatot.
A nagyapa szerint a bölény eleinte nem viselkedett agresszívan, később azonban hirtelen őt vette célba. McDaniel először biztonságos távolságba küldte az unokáját, majd a fák között próbált kitérni a közeledő állat elől. Mint mondta, a bölény sokkal gyorsabban mozgott, mint várta.
Az akár 900 kilogrammos állat végül utolérte, és a levegőbe repítette. A férfi szerint a súlyos sérüléseket főként a földre zuhanás okozta: combcsontja négy helyen eltört, ezért műtétre volt szüksége.
McDaniel megkönnyebbült, hogy a bölény ezután nem taposta meg és nem öklelte fel. Egy szemtanú szerint a nagyapa az erős fájdalom ellenére eszméleténél maradt, és még viccelődött is – írta meg a New York Post.
A videó, ahogy a férfi két és fél méter magasba repül, miután egy bölény rátámadt.
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