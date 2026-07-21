Tüntetések és erőszak Olaszországban: rendőri túlkapás miatt vonultak utcára az emberek

A marokkói származású Abderrahim Fakir halála után hétfő este több ezer demonstráló követelt igazságot a bolognai utcákon. A békés megmozdulásról később egy kisebb csoport levált, amely összecsapott a rendőrökkel.

Bologna: tüntetések törtek ki egy férfi halála után, rendőri intézkedést vizsgálnak Fotó: ZUMA Press/Northfoto

A hatóságok szerint az éjszakai zavargásokban 64 rendőr sérült meg.

Vizsgálják, mi történt a rendőri intézkedés során

Vasárnap egy szomszéd értesítette a rendőrséget arról, hogy Fakir zavartan viselkedik, és garázsajtókat rugdos egy bolognai munkásnegyedben.

A kiérkező rendőrök megpróbálták megnyugtatni a férfit, majd paprikasprayt is alkalmaztak. Egy olasz médiában terjedő videón az látható, hogy két rendőr Fakir hátán ül, miközben a férfi arccal lefelé fekszik a földön és azt kiabálja, hogy hagyják abba.

Egy harmadik, nem rendőr személy a férfi lábait fogja le, miközben a mentők a közelben tartózkodnak.

A felvétel szerint körülbelül két perccel később Fakir már nem mozdul. A rendőrök ezt követően megbilincselik a kezét és a lábát, majd amikor egyikük észleli, hogy a férfi nem reagál, kétszer megüti az arcát.

Az ügyészség a rendőrök és a helyszínen jelen lévő egészségügyi dolgozók ellen is vizsgálatot indított.

Szemtanúk olasz lapoknak azt mondták, hogy Fakir ugyan feszült állapotban volt, de nem fenyegetett senkit, és nem volt nála fegyver.

„Nem lehet így meghalni” – mondta a férfi testvére, Khadija. Szerinte az igazságnak ki kell derülnie.

Fotó: ZUMA Press/Northfoto

A bolognai tüntetés békésen indult, majd zavargások törtek ki

A hétfő esti megmozdulást Bologna polgármestere, Matteo Lepore is támogatta, aki azt mondta, hogy mindenki, aki látta a videót, megdöbbent.

A városvezető Fakir unokahúgát is meghívta a színpadra.

„Ő a nagybátyám volt. Nem egy szám, nem egy hírsor volt, hanem egy szeretett ember” – mondta Yossra Fakir.

A bolognai tüntetés kezdetben békés maradt, azonban később mintegy száz demonstráló összecsapott a rendőrökkel. A tiltakozók két autót is felgyújtottak.

Lepore kedden úgy fogalmazott, hogy két különböző csoport jelent meg az utcákon: több ezer ember békésen akarta kifejezni támogatását Fakir családja mellett, míg egy kisebb csoport erőszakkal válaszolt.