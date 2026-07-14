Bombával fenyegető üzeneteket hagyott az egyetem mosdóiban egy hallgató

Bombafenyegetés miatt emeltek vádat egy kaliforniai mesterszakos hallgató ellen, aki hónapokon át fenyegető és gyűlöletkeltő üzeneteket helyezett el a kaliforniai San José Állami Egyetem több épületének mosdóiban.
A 30 éves Ziheng „Tony” Fang, aki adattudomány mesterszakon tanult, többször is olyan üzenetet írt, amiben tömeges robbantással fenyegetőzött, emellett különböző vallási és etnikai csoportok ellen uszító kijelentéseket is tett.
A nyomozás szerint az egyik legkomolyabb fenyegetést tavaly novemberben találták meg az egyetem MacQuarrie Hall épületében. A bejelentést követően az egyetem rendőrsége megerősítette a járőrszolgálatot, és közben megkezdték az elkövető felkutatását.
A hatóságok szerint a férfi beléptetőkártyájának adatai és a biztonsági kamerák felvételei is összekötik őt az esetekkel: Fang több alkalommal is belépett azokba az épületekbe, illetve mosdókba, ahol a fenyegető üzeneteket később megtalálták.
Az egyetem rendőrsége 2024 októbere óta több mint húsz hasonló esetet dokumentált. A különböző feliratok között szerepeltek náci jelképekre utaló graffitik, rasszista és antiszemita üzenetek, valamint tömeges erőszakkal kapcsolatos fenyegetések is – írja a New York Post.
A férfit először májusban vádolták meg rongálással és az iskola elleni fenyegetés közzétételével. Júliusban azonban szövetségi vádat is emeltek ellene, az ügyben pedig már megkezdődött a bírósági eljárás.
Bombafenyegetés miatt ürítettek ki több középiskolát
Pár hónapja több zágrábi középiskolát is ki kellett üríteni a fenyegetések miatt. A diákokat és az alkalmazottakat kiküldték az épületekből.