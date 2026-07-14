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bombafenyegetés

Bombával fenyegető üzeneteket hagyott az egyetem mosdóiban egy hallgató

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Őrizetbe vettek egy mesterszakos hallgatót az Egyesült Államokban, miután a gyanú szerint gyűlöletkeltő üzeneteket és bombafenyegetéseket helyezett el egy egyetem mosdóiban. A bombafenyegetés miatt a hatóságok szövetségi eljárást indítottak a 30 éves férfi ellen.
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bombafenyegetésKaliforniaegyetem

Bombafenyegetés miatt emeltek vádat egy kaliforniai mesterszakos hallgató ellen, aki hónapokon át fenyegető és gyűlöletkeltő üzeneteket helyezett el a kaliforniai San José Állami Egyetem több épületének mosdóiban.

bombafenyegetés
A diák bombafenyegetéseket helyezett el az egyetem mosdóiban - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A 30 éves Ziheng „Tony” Fang, aki adattudomány mesterszakon tanult, többször is olyan üzenetet írt, amiben tömeges robbantással fenyegetőzött, emellett különböző vallási és etnikai csoportok ellen uszító kijelentéseket is tett.

A nyomozás szerint az egyik legkomolyabb fenyegetést tavaly novemberben találták meg az egyetem MacQuarrie Hall épületében. A bejelentést követően az egyetem rendőrsége megerősítette a járőrszolgálatot, és közben megkezdték az elkövető felkutatását.

A hatóságok szerint a férfi beléptetőkártyájának adatai és a biztonsági kamerák felvételei is összekötik őt az esetekkel: Fang több alkalommal is belépett azokba az épületekbe, illetve mosdókba, ahol a fenyegető üzeneteket később megtalálták.

Az egyetem rendőrsége 2024 októbere óta több mint húsz hasonló esetet dokumentált. A különböző feliratok között szerepeltek náci jelképekre utaló graffitik, rasszista és antiszemita üzenetek, valamint tömeges erőszakkal kapcsolatos fenyegetések is – írja a New York Post.

A férfit először májusban vádolták meg rongálással és az iskola elleni fenyegetés közzétételével. Júliusban azonban szövetségi vádat is emeltek ellene, az ügyben pedig már megkezdődött a bírósági eljárás.

Bombafenyegetés miatt ürítettek ki több középiskolát

Pár hónapja több zágrábi középiskolát is ki kellett üríteni a fenyegetések miatt. A diákokat és az alkalmazottakat kiküldték az épületekből.

 

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