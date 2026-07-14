Bombával fenyegető üzeneteket hagyott az egyetem mosdóiban egy hallgató

Bombafenyegetés miatt emeltek vádat egy kaliforniai mesterszakos hallgató ellen, aki hónapokon át fenyegető és gyűlöletkeltő üzeneteket helyezett el a kaliforniai San José Állami Egyetem több épületének mosdóiban.

A diák bombafenyegetéseket helyezett el az egyetem mosdóiban - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A 30 éves Ziheng „Tony” Fang, aki adattudomány mesterszakon tanult, többször is olyan üzenetet írt, amiben tömeges robbantással fenyegetőzött, emellett különböző vallási és etnikai csoportok ellen uszító kijelentéseket is tett.

A nyomozás szerint az egyik legkomolyabb fenyegetést tavaly novemberben találták meg az egyetem MacQuarrie Hall épületében. A bejelentést követően az egyetem rendőrsége megerősítette a járőrszolgálatot, és közben megkezdték az elkövető felkutatását.

Ziheng ‘Tony’ Fang is formally charged with single instance of a slur-filled violent threat, but a criminal complaint implicates him in a string of similar scrawlings that repeatedly prompted unease across campus. https://t.co/EqUoV5ALFD — Mercury News (@mercnews) July 14, 2026

A hatóságok szerint a férfi beléptetőkártyájának adatai és a biztonsági kamerák felvételei is összekötik őt az esetekkel: Fang több alkalommal is belépett azokba az épületekbe, illetve mosdókba, ahol a fenyegető üzeneteket később megtalálták.

Az egyetem rendőrsége 2024 októbere óta több mint húsz hasonló esetet dokumentált. A különböző feliratok között szerepeltek náci jelképekre utaló graffitik, rasszista és antiszemita üzenetek, valamint tömeges erőszakkal kapcsolatos fenyegetések is – írja a New York Post.

The Justice Department announced today that Ziheng “Tony” Fang was arrested on a federal charge of false information and hoaxes. Fang made an initial appearance on July 10, in federal court in San Jose, California.



According to the allegations in a criminal complaint and court… pic.twitter.com/caWKHohVNH — DOJ Civil Rights Division (@CivilRights) July 13, 2026

A férfit először májusban vádolták meg rongálással és az iskola elleni fenyegetés közzétételével. Júliusban azonban szövetségi vádat is emeltek ellene, az ügyben pedig már megkezdődött a bírósági eljárás.

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