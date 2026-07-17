Bombariadó volt a Pozsonyi Egyetemi Kórházban

Péntek reggel névtelen bejelentés érkezett a rendőrséghez, miszerint bomba van a Pozsonyi Egyetemi Kórházban. Michal Szeiff, a Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője közölte, hogy az épület átvizsgálása után nem találtak robbanószerkezetet.

Névtelen betelefonáló miatt lett bombariadó (Képünk illusztráció) Fotó: Kovács Noémi/Pexels

Névtelen betelefonáló miatt lett bombariadó

Reggel érkezett a bejelentés a 158-as telefonszámra. Mivel a robbanószerkezet pontos helyét nem jelölték meg, a rendőrség a kórház válságstábjával együttműködve elvégezte a szükséges intézkedéseket. Bombát nem találtak, az ügyet a Pozsony II. kerületi rendőrkapitányság vizsgálja

- idézte Szeiff szavait a Paraméter.

A hírek szerint a kórházat nem kellett kiüríteni. Az ügyet vizsgálja a rendőrség.