Súlyos vádak: bombaszállítással vádolják a 25 éves joghallgatót

Bomba került elő abból az autóból, amelyben a joghallgató az ír-északír határ közelében utazott. A nő őrizetben marad, miközben védője azt állítja, hogy csupán egy táska elszállítására kérték – írta meg a The Sun.

Bombaszállítással vádolják a 25 éves joghallgatót Írországban (A kép illusztráció)

Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

Bombát szállíthatott Írországon keresztül a 25 éves joghallgató

Robbanóanyag birtoklásával vádolnak egy 25 éves ír joghallgatót, miután bombát találtak abban az autóban, amelyben az ír-északír határ közelében utazott. Isobella Perrie Sullivan védője szerint a fiatal nőt arra kérték, hogy vigyen egy táskát Észak-Írországba, de nem tudta, mi van benne.

Az ügyvéd azt állítja, hogy a joghallgatót manipulálták. A hatóságok ugyanakkor vádat emeltek ellene, a nőt pedig a dublini Dóchas Centre női börtönben tartják fogva.

A bíróság korábban szigorú feltételekkel engedélyezte az óvadékot. A nőnek 15 ezer eurós (5,4 millió forint) kezességet kell biztosítania, le kell adnia az útlevelét, éjszakai kijárási tilalmat kell betartania, valamint naponta jelentkeznie kell a rendőrségen.

A rendőrség azt is kérte, hogy ne tarthasson kapcsolatot a Saoradh politikai párt és az Új IRA tagjaival. A nő egyelőre nem szabadult, mert a kezesség jóváhagyásához szükséges kérelmet nem nyújtották be.

Egyelőre nem tudni, hogy a joghallgató valóban a tudta nélkül szállította-e a bombát. A helyi konfliktus, az IRA korábbi merényletei és a robbanószerkezet jellege miatt a rendőrség nem zárja ki, hogy az ügynek szélsőséges szervezetekhez köthető szála is lehet.