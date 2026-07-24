Álfal mögött rejtőzött a tulajdonos egy Booking.com-os nyaralóban

Egy ír család rémisztő felfedezést tett egy Wexford megyében bérelt üdülőházban: egy gipszkarton álfal mögött kialakított rejtett helyiségben a szállás tulajdonosára bukkantak. A Booking.com vizsgálatot indított, és ideiglenesen eltávolította az ingatlant a kínálatából – írja a Telegraaf.

Menekülve hagyta el a nyaralót egy család, miután megtalálták a tulajdonost egy titkos helyiségben. Fotó: Facebook / Hayley Norton

Furcsa zajok vezettek a felfedezéshez

A család úgy foglalta le a házat, hogy azt kizárólag ők használhatják. Bár érkezéskor találkoztak a tulajdonossal, ő azt állította, estére már nem tartózkodik ott. Később, egy baráti összejövetelről visszatérve azonban furcsa dologra lettek figyelmesek: működött a mosógép, pedig úgy tudták, senki más nem tartózkodik a házban. Ez gyanút keltett bennük, ezért átkutatták az épületet.

Ekkor találták meg az álfalat, amely mögül váratlanul egy hang szólalt meg.

A család azonnal kimenekült az ingatlanból.

Vizsgálat indult az ügyben

A helyi sajtó szerint a leválasztott részben ágy és televízió is volt. A rendőrséget értesítették, ám a hatóságok nem találtak bűncselekményre utaló bizonyítékot, így a tulajdonost nem vették őrizetbe.

A Booking.com közölte, hogy kivizsgálja a történteket, és addig nem lehet új foglalást leadni a szálláshelyre.

A család szerint az eset után inkább szállodát választanak a jövőben.

A Booking.com neve az utóbbi időben nemcsak különös szálláshelyek miatt került a figyelem középpontjába. Egyre több utazót vesznek célba olyan csalók, akik a foglalás után hitelesnek tűnő üzenetekkel próbálnak pénzt kicsalni az áldozatoktól, sokszor valós foglalási adatok felhasználásával. A Booking-csalás részleteiről itt írtunk.