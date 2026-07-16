Frissen vásárolt Audival gázolt halálra egy 18 éves tini egy 84 éves férfit

Három év börtönbüntetésre ítéltek egy 18 éves brit férfit, miután frissen vásárolt Audijával elgázolt egy 84 éves gyalogost, majd elmenekült a helyszínről. A baleset után egy barátjának megírta, hogy azt hiszi, megölt valakit. Sonny Horsfall április 22-én este okozta a súlyos balesetet miután elvesztette uralmát Audi A4-ese felett, amelyet követően az autó átszáguldott egy füves területen, fának csapódott, majd elütötte a hazafelé sétáló 84 éves férfit. Az ügyész szerint az áldozatot az ütközés ereje a levegőbe repítette. A történteket térfigyelő kamera is rögzítette.

Három év börtönbüntetésre ítélték, jogosítványát is bevonták. Fotó: Unsplash

A vezetéstől korábban eltiltott Horsfall a baleset után magához vette a slusszkulcsot és elfutott. Kevesebb mint két órával később pizzát rendelt. Az autót a gázolás estjén vásárolta egy ismerősétől. Neki írta meg szinte már vallomásnak számító üzenetét:

Nagyon meg fogom ütni a bokámat ezért. Tesó, nagyon eltaláltam azt az öreget. Azt hiszem, megöltem.

Évekre börtönbe kerül, az idős férfi szerencsére túlélte a tragikus esetet

A rendőrök a 18 évest másnap fogták el. A nyomozás során kiderült, hogy vezetői engedély nélkül vezetett, út közben pedig Snapchat-videókat készített, amelyeken gyorshajtással és veszélyes vezetésével dicsekedett. A súlyosan sérült idős férfi csípő-, hát- és lábfejsérüléseket szenvedett, meg kellett műteni, majd hosszú rehabilitáció várt rá.

Egy fitt, egészséges és önálló 84 éves ember voltam. Az önállóságom és a méltóságom elvesztése ennek a tragédiának az egyik legnehezebb következménye

– nyilatkozta.

A történtek után Horsfall bűnösnek vallotta magát veszélyes vezetésben, eltiltás hatálya alatti vezetésben, biztosítás nélküli közlekedésben és a baleset helyszínének elhagyásában. Ügyvédje szerint megbánta tettét, poszttraumás stressz-zavarban szenved, és a baleset előtt két pregabalin tablettát vett be, írja a DailyStar.