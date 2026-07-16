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gázolás

Frissen vásárolt Audival gázolt halálra egy 18 éves tini egy 84 éves férfit

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A brit fiatal frissen vásárolt Audijával gázolt el egy 84 éves férfit, majd segítségnyújtás nélkül elmenekült a helyszínről. Az idős áldozat súlyos sérüléseket szenvedett, a sofőrt pedig végül három év börtönbüntetésre ítélte a bíróság.
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gázolásbalesettini

Három év börtönbüntetésre ítéltek egy 18 éves brit férfit, miután frissen vásárolt Audijával elgázolt egy 84 éves gyalogost, majd elmenekült a helyszínről. A baleset után egy barátjának megírta, hogy azt hiszi, megölt valakit.  Sonny Horsfall április 22-én este okozta a súlyos balesetet miután elvesztette uralmát Audi A4-ese felett, amelyet követően az autó átszáguldott egy füves területen, fának csapódott, majd elütötte a hazafelé sétáló 84 éves férfit. Az ügyész szerint az áldozatot az ütközés ereje a levegőbe repítette. A történteket térfigyelő kamera is rögzítette.

Három év börtönbüntetésre ítélték, jogosítványát is bevonták.
Három év börtönbüntetésre ítélték, jogosítványát is bevonták. Fotó: Unsplash

A vezetéstől korábban eltiltott Horsfall a baleset után magához vette a slusszkulcsot és elfutott. Kevesebb mint két órával később pizzát rendelt. Az autót a gázolás estjén vásárolta egy ismerősétől. Neki írta meg szinte már vallomásnak számító üzenetét: 

Nagyon meg fogom ütni a bokámat ezért. Tesó, nagyon eltaláltam azt az öreget. Azt hiszem, megöltem.

 

Évekre börtönbe kerül, az idős férfi szerencsére túlélte a tragikus esetet

A rendőrök a 18 évest másnap fogták el. A nyomozás során kiderült, hogy vezetői engedély nélkül vezetett, út közben pedig Snapchat-videókat készített, amelyeken gyorshajtással és veszélyes vezetésével dicsekedett. A súlyosan sérült idős férfi csípő-, hát- és lábfejsérüléseket szenvedett, meg kellett műteni, majd hosszú rehabilitáció várt rá. 

Egy fitt, egészséges és önálló 84 éves ember voltam. Az önállóságom és a méltóságom elvesztése ennek a tragédiának az egyik legnehezebb következménye 

– nyilatkozta.

A történtek után Horsfall bűnösnek vallotta magát veszélyes vezetésben, eltiltás hatálya alatti vezetésben, biztosítás nélküli közlekedésben és a baleset helyszínének elhagyásában. Ügyvédje szerint megbánta tettét, poszttraumás stressz-zavarban szenved, és a baleset előtt két pregabalin tablettát vett be, írja a DailyStar.

 

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