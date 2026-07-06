Tüzet nyitottak a rendőrök a börtönzavargásban, sok halottja van az összecsapásnak

Legalább 25 ember meghalt és körülbelül százan megsérültek egy Srí Lanka-i börtönben, ahol már második napja tartanak az erőszakos összecsapások. A negombói intézményben rabok és börtönalkalmazottak csaptak össze, a helyzet pedig annyira elfajult, hogy a rendőrség tüzet nyitott, a kormány pedig katonákat vezényelt a helyszínre – számolt be az Anadolu Ajansı török hírügynökség.

A börtön területén rabok és börtönőrök közötti erőszakos összecsapás fajult zavargássá, a helyszínre katonákat vezényeltek, a rendőrök pedig tüzet nyitottak (A kép illusztráció)

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Börtönlázadás Srí Lanka: 25 halott, köztük rabok és börtönőrök

A halottak között húsz rab és öt börtönbiztonsági dolgozó van. A sérülteket helyi egészségügyi intézményekben látják el. A zavargás vasárnap kezdődött, amikor előzetes letartóztatásban lévő foglyok és elítéltek között törtek ki összecsapások. Akkor két rab meghalt, 38 ember pedig megsérült.

Hétfőn újabb erőszakhullám robbant ki, ezúttal a rabok és a börtönőrök között. A hatóságok megerősítették a biztonsági intézkedéseket, és vizsgálatot indítottak, hogy kiderítsék, pontosan mi vezetett a véres börtönlázadáshoz. A negombói börtönben jelenleg több mint 2400 rabot tartanak fogva.

Deadly prison clashes erupt in Sri Lanka; 25 killed, over 100 injured https://t.co/7DT3q75NsN — Kashmir Independent Media Service - KIMS (@KIMSKashmir) July 6, 2026

Korábban megírtuk: Zavargás tört ki egy amerikai börtönben, miután a rabok elégedetlensége erőszakba torkollott. A börtönlázadás során több tucat elítélt vett át ideiglenesen egy részleget, miközben jelentős károkat okoztak az intézményben.