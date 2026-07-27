Börtönben akart szobát foglalni egy nő – a válasz bejárta az internetet

Egy nő akaratlanul is az internet új kedvence lett, miután egy népszerű turistaváros szállodája helyett egy női börtönnek írt üzenetet, hogy van-e még szabad szoba. A félreértésből olyan vicces párbeszéd született, hogy maga a büntetés-végrehajtási intézmény is megosztotta a közösségi oldalán – vette észre a Dexerto.

Hotel helyett a női börtönnek írt, a válasz pedig azonnal tarolt az interneten.

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Humorral kezelték a bakit

A Fülöp-szigeteki Baguióba készülő nő szállást keresett, ám véletlenül a Baguio City Jail (BJMP) hivatalos Facebook-oldalára írt. Az üzenetében azt kérdezte, van-e még elérhető szoba.

A válasz nem sokat váratott magára:

Asszonyom, ez egy női börtön.

A nő ekkor ismerte fel a tévedését, és elnézést kért a félreértésért.

A büntetés-végrehajtási intézet munkatársai azonban nem hagyták veszni a különös történetet, képernyőfotót készítettek a beszélgetésről, majd feltöltötték a Facebookra a következő megjegyzéssel: „A hétvégi program megvan.” Hozzátették azt is, hogy a BJMP intézményei nem szállodák.

A történet ezzel még nem ért véget. A börtön vicces kedvű közösségimédia-kezelője még aznap újabb bejegyzést tett közzé:

Hölgyeim és uraim, telt ház van. Kérjük, ne érdeklődjenek többé szabad helyekről.

A fogvatartottak termékeit is reklámozták

A poén azonban itt sem ért véget. Hozzátették, hogy bár szabad férőhely már nincs, a fogvatartottak által készített termékek továbbra is megvásárolhatók. Többek között kézzel készített karkötőket, gyöngyékszereket, rendelésre sütött kenyeret és péksüteményeket, mogyoróvajat, valamint számos más terméket is ajánlottak az érdeklődők figyelmébe.

Furcsa szállásos történetekből nincs hiány: nemrég egy ír üdülőház vendégei egy gipszkarton álfal mögött rejtőző titkos szobában bukkantak rá a tulajdonosra. A család azonnal elmenekült, a Booking.com pedig vizsgálatot indított.