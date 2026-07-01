Elszabadult a pokol a fegyházban, videón a börtönlázadás

Döbbenetes felvételeket hoztak nyilvánosságra az Egyesült Államokban történt börtönlázadásról, amely során több mint harminc rab lázadt fel egy missouri intézményben. A St. Louis megyei igazságügyi központban történt incidens hátterében a fogvatartottak elégedetlensége állt – írja a Fox News.

Börtönlázadás Missouri államban: bútorokkal torlaszolták el a rabok a részleget (A kép illusztráció.)

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A jelentések szerint a rabok a telefonhasználattal, a Wi-Fi-hozzáféréssel és a zárkán kívül tölthető idő korlátozásával kapcsolatban dühödtek fel.

A börtönlázadás gyorsan erőszakossá vált

A kezdetben békés tiltakozás rövid idő alatt zavargássá alakult. A rabok bútorokkal torlaszolták el az egyik részleg bejáratát, miközben a börtönőrök próbálták megnyugtatni őket. Az egyik fogvatartott egy kosárlabdával is leverte a biztonsági kamerát.

A lázadók televíziókat, automatákat és a mennyezet egyes részeit is megrongálták. Az okozott kár meghaladta a 30 ezer dollárt.

Timothy Ware, a St. Louis megyei igazságügyi szolgálat megbízott vezetője szerint a történtek egyik fő oka az intézmény súlyos létszámhiánya volt. Elmondása szerint a kevés börtönőr miatt korlátozni kellett a rabok mozgását és lehetőségeit, ami hosszabb ideje növelte a feszültséget az intézményben.

A hatóságok végül vegyi anyagok bevetésével szerezték vissza az irányítást a részleg felett. A zavargásban összesen 34 fogvatartott vett részt.