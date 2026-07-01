Elszabadult a pokol a fegyházban, videón a börtönlázadás

Döbbenetes felvételeket hoztak nyilvánosságra az Egyesült Államokban történt börtönlázadásról, amely során több mint harminc rab lázadt fel egy missouri intézményben. A St. Louis megyei igazságügyi központban történt incidens hátterében a fogvatartottak elégedetlensége állt – írja a Fox News.
A jelentések szerint a rabok a telefonhasználattal, a Wi-Fi-hozzáféréssel és a zárkán kívül tölthető idő korlátozásával kapcsolatban dühödtek fel.
A börtönlázadás gyorsan erőszakossá vált
A kezdetben békés tiltakozás rövid idő alatt zavargássá alakult. A rabok bútorokkal torlaszolták el az egyik részleg bejáratát, miközben a börtönőrök próbálták megnyugtatni őket. Az egyik fogvatartott egy kosárlabdával is leverte a biztonsági kamerát.
A lázadók televíziókat, automatákat és a mennyezet egyes részeit is megrongálták. Az okozott kár meghaladta a 30 ezer dollárt.
Timothy Ware, a St. Louis megyei igazságügyi szolgálat megbízott vezetője szerint a történtek egyik fő oka az intézmény súlyos létszámhiánya volt. Elmondása szerint a kevés börtönőr miatt korlátozni kellett a rabok mozgását és lehetőségeit, ami hosszabb ideje növelte a feszültséget az intézményben.
A hatóságok végül vegyi anyagok bevetésével szerezték vissza az irányítást a részleg felett. A zavargásban összesen 34 fogvatartott vett részt.
Lebukott a légitársaság alkalmazottja: több mint 1 kiló heroint vitt be az országba
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74 éves férfit végeztek ki Floridában
Kivégeztek egy 74 éves elítéltet Floridában. Dusty Ray Spencer azóta ült börtönben, hogy 1992-ben meggyilkolta a feleségét, Karent és bár az ügyvédei azzal érveltek, hogy kegyetlenség lenne kivégezni egy ilyen idős embert, a Legfelsőbb Bíróság ezt a múlt héten elutasította. A kivégzéssel Spencer lett a legidősebb rab, akit kivégeztek Florida államban.