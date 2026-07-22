Elképesztő látvány: több mint száz óriási hőlégballon lepi el egyszerre az eget – fotók

Színpompás hőlégballonok lepik el az eget, napfelkeltekor és naplementekor egyszerre több mint száz emelkedik a magasba, este pedig fénylő óriáslampionokká változnak. Ez a Bristol International Balloon Fiesta, Európa legnagyobb többnapos hőlégballon-fesztiválja, amely minden évben emberek százezreit vonzza az angliai Bristolba.

Fotó: Tom Wren / SWNS / Tom Wren / SWNS

A rendezvényt 1979-ben rendezték meg először, amikor mindössze 27 hőlégballon szállt fel. Az esemény azóta hatalmasra nőtt: mára a brit nyár egyik legismertebb látványossága lett, amelynek három napja alatt több mint félmillió látogató fordul meg az Ashton Court birtokon. Bristol nem véletlenül ad otthont a fesztiválnak: a várost az európai hőlégballonozás bölcsőjeként tartják számon, és a sportág egyik nemzetközi központja.

Lélegzetelállító tömeges felszállások

A fesztivál leglátványosabb programjai az úgynevezett Mass Ascent események. Kedvező időjárás esetén reggel és este egyszerre több mint száz hőlégballon emelkedik a levegőbe, szinte percek alatt szivárványszínűvé varázsolva az eget. A különleges formájú ballonok – köztük állatokat, mesefigurákat vagy hétköznapi tárgyakat idéző alkotások – minden évben a közönség kedvencei.

Amikor besötétedik, kezdődik a varázslat

A Bristol Balloon Fiesta egyik legismertebb programja a Nightglow. Sötétedés után a földhöz rögzített ballonokat felfújják, majd a pilóták a gázégőket zenére, összehangoltan működtetik. A ballonok így hatalmas, pulzáló fényforrásokként világítják be az estét, ami minden évben tízezreket vonz a parkba.

Az időjárás dönti el a műsort

Bár a programot hónapokkal előre megtervezik, a hőlégballonozás teljes mértékben az időjárástól függ. Erős szél vagy kedvezőtlen légköri viszonyok esetén a felszállásokat biztonsági okokból törlik. A szervezők ezért számos földi programmal – koncertekkel, bemutatókkal, családi foglalkozásokkal és gasztronómiai kínálattal – készülnek arra az esetre is, ha a ballonok nem emelkedhetnek a magasba.

Több mint negyven éve a brit nyár egyik ikonja

A Bristol Balloon Fiesta mára jóval több lett egyszerű fesztiválnál. Az elmúlt több mint négy évtized alatt a város jelképévé vált, és a világ minden tájáról érkeznek pilóták, hogy részt vegyenek rajta. A rendezvény ingyenesen látogatható, így családok, fotósok és turisták ezrei gyűlnek össze minden évben, hogy együtt csodálják meg a színes ballonokkal megtelő égboltot.

Nézd meg a képgalériánkat a ballonokról: