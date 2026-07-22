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hőlégballon

Elképesztő látvány: több mint száz óriási hőlégballon lepi el egyszerre az eget – fotók

55 perce
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Több mint száz hőlégballon emelkedik egyszerre a magasba – ezért rajonganak milliók a Bristol Balloon Fiestáért.
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hőlégballoneurópafesztiválbristol

Színpompás hőlégballonok lepik el az eget, napfelkeltekor és naplementekor egyszerre több mint száz emelkedik a magasba, este pedig fénylő óriáslampionokká változnak. Ez a Bristol International Balloon Fiesta, Európa legnagyobb többnapos hőlégballon-fesztiválja, amely minden évben emberek százezreit vonzza az angliai Bristolba.

Balloons take to the skies over Bristol, this morning. July 20, 2026. // The countdown is on for the Bristol International Balloon Fiesta. Free-to-attend, the fiesta at the Ashton Court Estate, will take place from Friday 7 to Sunday 9 August, 2026. Photo released 20/07/2026 Visszaszámlálás a Bristoli Nemzetközi Hőlégballon Fiestára Hőlégballonok emelkednek Bristol felett ma reggel. 2026. július 20. // Visszaszámlálás a Bristoli Nemzetközi Hőlégballon Fiestára. Az ingyenesen látogatható fiesta az Ashton Court Estate-en kerül megrendezésre 2026. augusztus 7., péntek és 9., vasárnap között.
Fotó: Tom Wren / SWNS / Tom Wren / SWNS

A rendezvényt 1979-ben rendezték meg először, amikor mindössze 27 hőlégballon szállt fel. Az esemény azóta hatalmasra nőtt: mára a brit nyár egyik legismertebb látványossága lett, amelynek három napja alatt több mint félmillió látogató fordul meg az Ashton Court birtokon. Bristol nem véletlenül ad otthont a fesztiválnak: a várost az európai hőlégballonozás bölcsőjeként tartják számon, és a sportág egyik nemzetközi központja.

Lélegzetelállító tömeges felszállások

A fesztivál leglátványosabb programjai az úgynevezett Mass Ascent események. Kedvező időjárás esetén reggel és este egyszerre több mint száz hőlégballon emelkedik a levegőbe, szinte percek alatt szivárványszínűvé varázsolva az eget. A különleges formájú ballonok – köztük állatokat, mesefigurákat vagy hétköznapi tárgyakat idéző alkotások – minden évben a közönség kedvencei.

Amikor besötétedik, kezdődik a varázslat

A Bristol Balloon Fiesta egyik legismertebb programja a Nightglow. Sötétedés után a földhöz rögzített ballonokat felfújják, majd a pilóták a gázégőket zenére, összehangoltan működtetik. A ballonok így hatalmas, pulzáló fényforrásokként világítják be az estét, ami minden évben tízezreket vonz a parkba.

Az időjárás dönti el a műsort

Bár a programot hónapokkal előre megtervezik, a hőlégballonozás teljes mértékben az időjárástól függ. Erős szél vagy kedvezőtlen légköri viszonyok esetén a felszállásokat biztonsági okokból törlik. A szervezők ezért számos földi programmal – koncertekkel, bemutatókkal, családi foglalkozásokkal és gasztronómiai kínálattal – készülnek arra az esetre is, ha a ballonok nem emelkedhetnek a magasba.

Több mint negyven éve a brit nyár egyik ikonja

A Bristol Balloon Fiesta mára jóval több lett egyszerű fesztiválnál. Az elmúlt több mint négy évtized alatt a város jelképévé vált, és a világ minden tájáról érkeznek pilóták, hogy részt vegyenek rajta. A rendezvény ingyenesen látogatható, így családok, fotósok és turisták ezrei gyűlnek össze minden évben, hogy együtt csodálják meg a színes ballonokkal megtelő égboltot.

Nézd meg a képgalériánkat a ballonokról:

Balloons take to the skies over Bristol, this morning. July 20, 2026. // The countdown is on for the Bristol International Balloon Fiesta. Free-to-attend, the fiesta at the Ashton Court Estate, will take place from Friday 7 to Sunday 9 August, 2026. P
Balloons take to the skies over Bristol, this morning. July 20, 2026. // The countdown is on for the Bristol International Balloon Fiesta. Free-to-attend, the fiesta at the Ashton Court Estate, will take place from Friday 7 to Sunday 9 August, 2026. P
Balloons take to the skies over Bristol, this morning. July 20, 2026. // The countdown is on for the Bristol International Balloon Fiesta. Free-to-attend, the fiesta at the Ashton Court Estate, will take place from Friday 7 to Sunday 9 August, 2026. P
Balloons take to the skies over Bristol, this morning. July 20, 2026. // The countdown is on for the Bristol International Balloon Fiesta. Free-to-attend, the fiesta at the Ashton Court Estate, will take place from Friday 7 to Sunday 9 August, 2026. P
Balloons take to the skies over Bristol, this morning. July 20, 2026. // The countdown is on for the Bristol International Balloon Fiesta. Free-to-attend, the fiesta at the Ashton Court Estate, will take place from Friday 7 to Sunday 9 August, 2026. P
Balloons take to the skies over Bristol, this morning. July 20, 2026. // The countdown is on for the Bristol International Balloon Fiesta. Free-to-attend, the fiesta at the Ashton Court Estate, will take place from Friday 7 to Sunday 9 August, 2026. P
Balloons take to the skies over Bristol, this morning. July 20, 2026. // The countdown is on for the Bristol International Balloon Fiesta. Free-to-attend, the fiesta at the Ashton Court Estate, will take place from Friday 7 to Sunday 9 August, 2026. P
Balloons take to the skies over Bristol, this morning. July 20, 2026. // The countdown is on for the Bristol International Balloon Fiesta. Free-to-attend, the fiesta at the Ashton Court Estate, will take place from Friday 7 to Sunday 9 August, 2026. P
Balloons take to the skies over Bristol, this morning. July 20, 2026. // The countdown is on for the Bristol International Balloon Fiesta. Free-to-attend, the fiesta at the Ashton Court Estate, will take place from Friday 7 to Sunday 9 August, 2026. P
Galéria: Mesébe illő látvány: hőlégballonok lepték el Bristol egét
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Mesébe illő látvány: hőlégballonok lepték el Bristol egét

 

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