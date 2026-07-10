Hihetetlen ok miatt törölték a British Airways járatát: a személyzet még részegen feküdt a szállodában

Nem műszaki hiba, nem sztrájk és nem is rossz idő miatt maradt a földön a British Airways Barbadosról Londonba tartó járata. A repülőt ugyanis azért nem tudták elindítani, mert a személyzet több tagja egy előző esti buli után még nem volt repülésre alkalmas állapotban – adta hírül a Bild.

Illusztráció

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A BA254-es járatnak vasárnap délután kellett volna felszállnia Barbadosról, hogy hétfő reggel megérkezzen a londoni Heathrow repülőtérre.

A 336 utas azonban hiába várta a beszállítást: a gép végül nem indult el.

A Press Association hírügynökség és a The Sun szerint a légiutas-kísérők egy barbadosi luxusszállodában ünnepeltek. Ami néhány italnak indult, abból az este végére alapos ivászat lett: egyre több sör és vodka fogyott, a társaság pedig egyre hangosabb lett.

A szálloda vendégei már annyira megelégelték a viselkedésüket, hogy videóra vették őket. A beszámolók szerint a társaság azt sem titkolta, hogy a British Airways alkalmazottai, akiknek néhány órával később szolgálatba kellett volna állniuk.

Mi a British Airways személyzete vagyunk – és akkor mi van?

– válaszolták állítólag a vendégeknek.

Az este azonban itt még nem ért véget.

Az egyik légiutas-kísérő a szálloda bárjában rosszul lett, és hányni kezdett, egy steward pedig összeesett, ezért a szobájába kellett kísérni.

A légitársaság végül az egész személyzetet levette a járatról. A pilóták ugyanakkor több sajtóértesülés szerint nem vettek részt a buliban.

Vizsgálat indult

A British Airways közölte, hogy kivizsgálja az esetet.

Munkatársainktól a lehető legmagasabb szakmai színvonalat várjuk el, ezért az ügyet kiemelt figyelemmel vizsgáljuk.

A légitársaság négy légiutas-kísérőt felfüggesztett. Ők végül már utasként, más járatokkal tértek vissza Nagy-Britanniába.

A botrány ráadásul komoly összegekbe kerülhet a British Airwaysnek: a pótló járat megszervezése és az utasok kártalanítása akár több százezer fontjába is kerülhet a cégnek.

Nem ez az első alkalom, hogy a British Airways személyzete botrányba keveredik. A múlt hónapban négy alkalmazottat függesztettek fel egy Belfastban történt, alkoholhoz köthető incidens miatt.