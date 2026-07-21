Britney Spears fia reagált az énekesnőt övező bizarr klónozási összeesküvés-elméletekre

Britney Spears fiának elege lett az internetről terjedő összeesküvés-elméletekből. A 19 éves Jayden egy élő közvetítésben reagált azokra a pletykákra, amelyek szerint édesanyját klónozták, és a közösségi médiában már nem is az igazi popsztár látható – írja az Entertainment.

Fotó: AFP

Fia tiszta vizet öntött a pohárba

– Felmegyek a TikTokra, és látok egy 1,2 millió lájkos videót azzal a felirattal, hogy: „A valaha volt legnagyobb elmélet: Britney Spears még egyáltalán életben van?” Ugyan már! Elég rámenni az oldalára, és kiderül – mondta a streamben Jayden Spears.

Britney Spears’ son Jayden James reacts to conspiracy theories about his mom https://t.co/JHhJnOGv53 pic.twitter.com/Sh1W0tVjKx — Page Six (@PageSix) July 20, 2026

A klónozásról szóló elmélet nagyjából két éve kezdett terjedni az interneten.

A konteó hívei azt állítják, hogy a Britney Spears közösségi oldalain szereplő nő valójában nem az énekesnő.

A találgatások főként azután kaptak szárnyra, hogy a sztár több, sokak szerint szokatlan videót osztott meg.

Túl könnyen bedőlnek az emberek

Az összeesküvés-elméletet korábban Kristin Cavallari amerikai médiaszemélyiség is felkapta. A Let's Be Honest című podcastjében 2024-ben azt mondta:

Az nem Britney Spears. Sajnálom, de nem ő az. Nézzétek meg a régi fotókat! Az nem Britney Spears.

Jayden szerint azonban az egész egyszerűen képtelenség.

– Egyszerűen nevetséges. Sokan kihasználják, hogy az emberek könnyen bedőlnek az ilyen tartalmaknak. Elég, ha egy videón sok a lájk, és máris elhiszik, amit látnak. Eszükbe sem jut ellenőrizni, inkább csak annyit mondanak: „Hű, ez durva, biztos igaz.” – fogalmazott.

A 44 éves Britney Spears Jaydent és idősebb fiát, Sean Prestont volt férjével, Kevin Federline-nal neveli. Bár az elmúlt években megromlott a kapcsolatuk, a PEOPLE magazin szerint idén tavasszal ismét közelebb kerültek egymáshoz, és egyre több időt töltenek együtt.

A lap szerint mindez azután történt, hogy Spears márciusban ittas vezetés gyanúja miatt letartoztatták, majd áprilisban hivatalosan is vádat emeltek ellene. Ezt követően önként vonult be egy rehabilitációs intézménybe. Képviselői akkor azt közölték, hogy az énekesnő együttműködik a hatóságokkal, szerettei pedig azon dolgoznak, hogy hosszú távon biztosítsák számára a szükséges támogatást és stabilitást.