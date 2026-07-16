2700 éves bronzkard bukkant elő a földből, a régészeket is meglepte a felfedezés

Bronzkard került elő Lengyelország északi részén, a Gdański Erdészeti Körzetben, a Balti-tenger közelében. A kivételes állapotban megőrződött leletet Marcin Wiśniewski fémdetektorral találta meg, majd azonnal értesítette a műemlékvédelmi hatóságokat.

Bronzkard: rejtélyes módon állva került elő egy 2700 éves fegyver Forrás: WUOZ w Gdańsku; Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków / Facebook

A szakemberek szerint a fegyver a késő bronzkorból származik, vagyis i. e. 900 és 700 között készülhetett. A kard nemcsak kora miatt számít különlegesnek, hanem azért is, mert a homokos talajból függőlegesen kiállva bukkant elő.

A Pomerániai Vajdasági Műemlékvédelmi Hivatal régészei a bejelentést követően szakszerű ásatást végeztek, és régészeti módszerekkel emelték ki a leletet.

Rejtély, hogyan kerülhetett így a földbe

A kutatók egyelőre nem tudják, miért állt a bronzkard ilyen szokatlan helyzetben. A fegyvert most részletes vizsgálatoknak vetik alá, amelyek során meghatározzák pontos korát, készítési technikáját és azt is, milyen körülmények között kerülhetett a földbe.

A lengyel hatóságok szerint nem ez az első bronzkori kard, amelyet a térségben találtak. Az 1920-as években két hasonló markolatú bronzkard is előkerült egy közeli tőzeglápból, ám ezek a második világháború során elvesztek.

A most előkerült fegyver sorsáról később döntenek, azt egy lengyel múzeumba szállítják, ahol restaurálják és tudományos vizsgálatoknak vetik alá.

Ritka bronzkori leletek kerülnek elő Lengyelországban

Az utóbbi időben több jelentős régészeti felfedezés is történt Lengyelországban. Tavaly kora középkori fegyvereket találtak egy tó fenekén, amelyeket az ország első uralkodóihoz kötnek.

Nem sokkal korábban pedig egy horgász emelt ki a Visztula folyóból egy mintegy 700 éves középkori kardot.

A most megtalált bronzkard azonban különösen értékes lehet, mivel kiváló állapotban maradt fenn, és szokatlan helyzete új kérdéseket vet fel a bronzkori temetkezési vagy áldozati szokásokkal kapcsolatban.

Nem ez az első eset mostanában, hogy rég elveszett fegyvert találnak meg. Egy hatéves kisfiú értékes régészeti leletet talált: egy 1300 éves kardot. A szakértők szerint a tárgy a viking kor előtti időkből származhat.