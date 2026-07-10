Le akart ugrani a forgalmas hídról egy nő – testkamerás videó a mentésről

A Brooklyn híd egyik acélkábelén állt egy nő szerda este New Yorkban, akiről a szemtanúk tettek bejelentést a rendőrségre. Hamar a helyszínre érkeztek, egy egész a mentőcsapat mászott fel a híd szerkezetére.

A rendőr a Brooklyn hídra felmászva beszélte le a nőt az ugrásról

Fotó: NYPD

A testkamerás felvételeken látható, ahogy az egyik rendőr nyugodtan beszél a nőhöz, és arra kéri, fogadja el a segítséget.

A rendőr többször hangsúlyozta, hogy szeretné megérteni, min megy keresztül, és biztosította arról, hogy nincs egyedül – írja a Fox News.

Közel egy órán át próbálták lehozni a Brooklyn hídról

A felvételen látszik, ahogy a nő az egyik tartókábelt fogta, miközben a lábával a híd acélszerkezetén egyensúlyozott. Amikor a rendőr elég közel tudott kerülni hozzá, hirtelen átölelte, és biztonságba húzta, így sikeresen megakadályozva, hogy a mélybe zuhanjon.

This video of a rescue last night on the Brooklyn Bridge will take your breath away.



High above the East River, NYPD ESU officers climbed onto the Brooklyn Bridge to reach a woman in crisis who was threatening to jump.



For nearly an hour, they stayed with her, spoke with her,… pic.twitter.com/wP9JWBD1rd — Jessica S. Tisch (@NYPDPC) July 9, 2026

A New York-i rendőrség közlése szerint a mentés közel egy órán át tartott, végül a nőt sértetlenül lehozták a hídról.

Jessica Tisch rendőrfőkapitány a közösségi oldalán méltatta az akcióban részt vevő rendőröket. Kiemelte, hogy bátorságuk, emberségük és kitartásuk tette lehetővé a sikeres mentést.

Story here 👉️ https://t.co/uDxNEOWDg3 Traffic was severely disrupted while police rescued a woman from the Brooklyn Bridge on Wednesday night. All eastbound lanes were temporarily closed as officers worked to remove a 31-year-old woman from a beam above the roadway on the… pic.twitter.com/9mQdxtlCqR — Eyewitness News (@ABC7NY) July 9, 2026

Az eset a délutáni csúcsforgalomban történt, ezért a Brooklyn híd keleti irányú sávjait több órára lezárták, ami jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben.

Videón a Petőfi hídi életmentés

Hősies életmentő akció zajlott a fővárosban június 7-én, vasárnap. Késő délután érkezett segélyhívás a rendőrségre egy öngyilkosságra készülő férfi miatt.

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