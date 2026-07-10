Le akart ugrani a forgalmas hídról egy nő – testkamerás videó a mentésről

A Brooklyn híd egyik acélkábelén állt egy nő szerda este New Yorkban, akiről a szemtanúk tettek bejelentést a rendőrségre. Hamar a helyszínre érkeztek, egy egész a mentőcsapat mászott fel a híd szerkezetére.
A testkamerás felvételeken látható, ahogy az egyik rendőr nyugodtan beszél a nőhöz, és arra kéri, fogadja el a segítséget.
A rendőr többször hangsúlyozta, hogy szeretné megérteni, min megy keresztül, és biztosította arról, hogy nincs egyedül – írja a Fox News.
Közel egy órán át próbálták lehozni a Brooklyn hídról
A felvételen látszik, ahogy a nő az egyik tartókábelt fogta, miközben a lábával a híd acélszerkezetén egyensúlyozott. Amikor a rendőr elég közel tudott kerülni hozzá, hirtelen átölelte, és biztonságba húzta, így sikeresen megakadályozva, hogy a mélybe zuhanjon.
A New York-i rendőrség közlése szerint a mentés közel egy órán át tartott, végül a nőt sértetlenül lehozták a hídról.
Jessica Tisch rendőrfőkapitány a közösségi oldalán méltatta az akcióban részt vevő rendőröket. Kiemelte, hogy bátorságuk, emberségük és kitartásuk tette lehetővé a sikeres mentést.
Az eset a délutáni csúcsforgalomban történt, ezért a Brooklyn híd keleti irányú sávjait több órára lezárták, ami jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben.
Videón a Petőfi hídi életmentés
Hősies életmentő akció zajlott a fővárosban június 7-én, vasárnap. Késő délután érkezett segélyhívás a rendőrségre egy öngyilkosságra készülő férfi miatt.
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