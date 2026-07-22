Brutális vihar csapott le a Balkánra: egy ember meghalt, városokat bénított meg az ítéletidő

Egy ember meghalt, több tucatnyian megsérültek, és jelentős anyagi károk keletkeztek a Nyugat-Balkán több országán átvonuló heves vihar következtében, amely orkánerejű széllökésekkel, jégesővel és felhőszakadásokkal csapott le a térségre.

Jég, orkán és felhőszakadás: halálos pusztítást végzett a Balkánon a vihar

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100 km/órás szél söpört végig a térségen

Koszovóban egy 61 éves férfi életét vesztette kedd késő este, miután a viharos szél fellökte, és fejsérülést szenvedett. A széllökések a közép-koszovói Temeqine településen egy mecset minaretjét is ledöntötték.

A legsúlyosabb károk Észak-Macedónia fővárosában, Szkopjéban keletkeztek.

A jégesővel és óránként 100 kilométeres széllökésekkel érkező viharban legalább 15 ember megsérült.

A kidőlő fák megrongálták a városi kórházak, iskolák és lakóépületek tetejét, mintegy 200 gépkocsiban is kár keletkezett. A segélyszolgálatok négy óra alatt több mint 8300 bejelentést kaptak. A brit énekesnő, Joss Stone tervezett koncertjét törölni kellett, mert a vihar megrongálta a rendezvény technikai berendezéseit.

Több tucat juh elpusztult

Bosznia-Hercegovina délnyugati részén a kidőlt fák, ágak és a villamosenergia-hálózat megrongálódott elemei miatt számos út vált nehezen járhatóvá. A Kupres közelében fekvő hegyvidéken villámcsapás több tucat juh pusztulását okozta.

A helyi média szerint az ország délnyugati részén a kidőlt fák, ágak és megrongálódott villamosenergia-hálózati elemek nehezítették a közlekedést. A közösségi médiában megjelent képek és videók tanúsága szerint Nevesinje településen diónál is nagyobb méretű jég esett, mégpedig annyi, hogy lapáttal lehetett csak eltakarítani a járdákról és az úttestről.

Hatalmas jég és pusztító szél csapott le

Montenegróban jégeső és erős szél okozott károkat Pljevljában, Danilovgradban, Tuziban és a fővárosban, Podgoricában.

Utóbbi városban egy épület homlokzatának leszakadó elemei több parkoló gépkocsit megrongáltak, emellett több városrészben áramszünet alakult ki.



Szerbiában a vihar elsősorban az ország délnyugati részét érintette.

A diónagyságú jég jelentős károkat okozott lakóépületekben és mezőgazdasági területeken, miközben a széllökések meghaladták az óránkénti 100 kilométeres sebességet.

Albániában a heves szél és az eső elsősorban Vlora és Saranda tengerparti városokat érintette, ahol villanyoszlopok és fák dőltek ki, számos ingatlanban keletkezett anyagi kár.