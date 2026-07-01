Tömegbaleset történt New Yorkban, ketten meghaltak, rengeteg a sérült

A rendőrség tájékoztatása szerint a nyugati irányba haladó távolsági autóbusz helyi idő szerint 23:45 körül egy személyautóval ütközött a Greenpoint Avenue és a Hunters Point Avenue közelében található 16-os kijáratnál. A buszbaleset következtében a személyautó egy másik járműnek csapódott számolt be róla a – The Guardian.

A buszbaleset a Long Island gyorsforgalmi úton (Long Island Expressway) történt

Fotó: THOMAS HENGGE / NurPhoto

Hogyan történt a buszbaleset?

A rendőrség közlése szerint az első ütközés után az autóbusz átbillent a középső elválasztó sávon, majd az ellenkező irányú forgalomba sodródott, ahol további két járművel ütközött. A balesetben összesen öt jármű volt érintett.

A helyszínen életét vesztette a 35 éves buszsofőr és az egyik utas. Az áldozatok személyazonosságát a hozzátartozók értesítéséig nem hozzák nyilvánosságra.

A hatóságok közlése szerint az egyik érintett jármű vezetőjét válságos állapotban szállították kórházba, míg további három sofőr stabil állapotban van. Az autóbusz többi utasát szintén kórházba vitték, állapotuk stabil.

A baleset körülményeinek tisztázására az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) is vizsgálatot indított.

A balesetet követően a Long Island gyorsforgalmi út mindkét irányát lezárták az 50. utca közelében. A forgalmat kedden délutánra állították helyre, amikor valamennyi sávot újra megnyitották.