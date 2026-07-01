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buszbaleset

Tömegbaleset történt New Yorkban, ketten meghaltak, rengeteg a sérült

1 órája
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Két ember meghalt, húszan pedig megsérültek egy hétfő késő esti, több járművet érintő közlekedési balesetben New York Queens városrészében. A buszbaleset miatt az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság vizsgálatot indított.
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buszbalesetLong Islandtragédia

A rendőrség tájékoztatása szerint a nyugati irányba haladó távolsági autóbusz helyi idő szerint 23:45 körül egy személyautóval ütközött a Greenpoint Avenue és a Hunters Point Avenue közelében található 16-os kijáratnál. A buszbaleset következtében a személyautó egy másik járműnek csapódott számolt be róla a – The Guardian.

A buszbaleset a Long Island gyorsforgalmi úton (Long Island Expressway) történt Fotó: THOMAS HENGGE / NurPhoto A sign above the Long Island Expressway warns commuters of a potential Long Island Rail Road strike in Brentwood, New York, on May 14, 2026. The Long Island Rail Road is set to strike after failing to reach agreements regarding employment terms. The last strike occurred in June 1994 and lasted two days. The current potential strike is scheduled for May 17, 2026, if an agreement cannot be reached. A strike would affect hundreds of thousands of Long Islanders and New Yorkers who rely on the Long Island Rail Road for transportation to and from New York City and various parts of Long Island. (Photo by Thomas Hengge/NurPhoto) (Photo by Thomas Hengge / NurPhoto via AFP)
 A buszbaleset a Long Island gyorsforgalmi úton (Long Island Expressway) történt
Fotó: THOMAS HENGGE / NurPhoto

Hogyan történt a buszbaleset?

A rendőrség közlése szerint az első ütközés után az autóbusz átbillent a középső elválasztó sávon, majd az ellenkező irányú forgalomba sodródott, ahol további két járművel ütközött. A balesetben összesen öt jármű volt érintett.

A helyszínen életét vesztette a 35 éves buszsofőr és az egyik utas. Az áldozatok személyazonosságát a hozzátartozók értesítéséig nem hozzák nyilvánosságra.

A hatóságok közlése szerint az egyik érintett jármű vezetőjét válságos állapotban szállították kórházba, míg további három sofőr stabil állapotban van. Az autóbusz többi utasát szintén kórházba vitték, állapotuk stabil.

A helyszínre 79 tűzoltó és mentőegység érkezett.

A baleset körülményeinek tisztázására az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) is vizsgálatot indított.

A balesetet követően a Long Island gyorsforgalmi út mindkét irányát lezárták az 50. utca közelében. A forgalmat kedden délutánra állították helyre, amikor valamennyi sávot újra megnyitották.

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