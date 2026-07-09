Épületbe csapódott egy busz, rengetegen megsérültek – videó

Súlyos buszbaleset történt szerdán Maryland államban, az Egyesült Államokban. A Baltimore közelében fekvő Pikesville településen egy tömegközlekedési busz épületnek ütközött, a balesetben pedig további hét jármű is érintett volt.
A Baltimore megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint az egyik személyautó a karambol következtében felborult. A mentők és a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, ahol két embert ki kellett szabadítani a járművekből: egyikük a buszon, másikuk egy autóban rekedt.
A hatóságok közlése szerint összesen 28-an sérültek meg, közülük egy ember életveszélyes állapotban van.
A sérülteket kórházba szállították, a baleset pontos körülményeit vizsgálják – írja az ABC News.
Az esettel kapcsolatban Maryland kormányzója, Wes Moore a közösségi oldalán azt írta, folyamatosan figyelemmel kíséri a történteket, és köszönetet mondott a gyorsan és szakszerűen beavatkozó elsősegélynyújtóknak. Hozzátette, hogy az állami szervek szorosan együttműködnek a helyi hatóságokkal, és minden szükséges segítséget megadnak a helyszíni munkához.
40 halálos áldozatot követelt egy buszbaleset
Hatalmas tragédia rázta meg pár napja Pakisztánt. Egy halálos buszbaleset 40 ember életét követelte, és többen is megsérültek.