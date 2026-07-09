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buszbaleset

Épületbe csapódott egy busz, rengetegen megsérültek – videó

58 perce
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Legalább 28 ember megsérült, amikor egy busz épületnek csapódott az Egyesült Államokban, Maryland államban. A buszbaleset miatt több mentőegységet is a helyszínre riasztottak, a balesetben összesen nyolc jármű volt érintett.
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buszbalesetMarylandbaleset

Súlyos buszbaleset történt szerdán Maryland államban, az Egyesült Államokban. A Baltimore közelében fekvő Pikesville településen egy tömegközlekedési busz épületnek ütközött, a balesetben pedig további hét jármű is érintett volt.

Maryland, buszbaleset, tömegbaleset
Sokan megsérültek a buszbalesetben
Fotó: Twitter/X

A Baltimore megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint az egyik személyautó a karambol következtében felborult. A mentők és a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, ahol két embert ki kellett szabadítani a járművekből: egyikük a buszon, másikuk egy autóban rekedt.

A hatóságok közlése szerint összesen 28-an sérültek meg, közülük egy ember életveszélyes állapotban van.

A sérülteket kórházba szállították, a baleset pontos körülményeit vizsgálják – írja az ABC News.

Az esettel kapcsolatban Maryland kormányzója, Wes Moore a közösségi oldalán azt írta, folyamatosan figyelemmel kíséri a történteket, és köszönetet mondott a gyorsan és szakszerűen beavatkozó elsősegélynyújtóknak. Hozzátette, hogy az állami szervek szorosan együttműködnek a helyi hatóságokkal, és minden szükséges segítséget megadnak a helyszíni munkához.

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