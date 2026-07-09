Épületbe csapódott egy busz, rengetegen megsérültek – videó

Súlyos buszbaleset történt szerdán Maryland államban, az Egyesült Államokban. A Baltimore közelében fekvő Pikesville településen egy tömegközlekedési busz épületnek ütközött, a balesetben pedig további hét jármű is érintett volt.

Sokan megsérültek a buszbalesetben

Fotó: Twitter/X

A Baltimore megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint az egyik személyautó a karambol következtében felborult. A mentők és a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, ahol két embert ki kellett szabadítani a járművekből: egyikük a buszon, másikuk egy autóban rekedt.

A major bus crash occurred Wednesday evening in Pikesville, Maryland, just northwest of Baltimore, when a Maryland Transit Administration bus lost control, collided with multiple vehicles, and slammed into a commercial building.



Here’s what is known so far:



The crash happened… pic.twitter.com/ainJz904S9 — Mighty News (@Mighty__News) July 9, 2026

A hatóságok közlése szerint összesen 28-an sérültek meg, közülük egy ember életveszélyes állapotban van.

A sérülteket kórházba szállították, a baleset pontos körülményeit vizsgálják – írja az ABC News.

🚨 #BREAKING: Another video shows the aftermath of the major bus crash in Pikesville, Maryland.



Dozens of people were reportedly injured after an MTA bus crashed into a building and several vehicles. Emergency crews remain on scene as the incident is under investigation.… https://t.co/jpwEJcuTuo pic.twitter.com/lCrjU5qrmR — The Globe & News (@TheGlobeNewt) July 9, 2026

Az esettel kapcsolatban Maryland kormányzója, Wes Moore a közösségi oldalán azt írta, folyamatosan figyelemmel kíséri a történteket, és köszönetet mondott a gyorsan és szakszerűen beavatkozó elsősegélynyújtóknak. Hozzátette, hogy az állami szervek szorosan együttműködnek a helyi hatóságokkal, és minden szükséges segítséget megadnak a helyszíni munkához.

40 halálos áldozatot követelt egy buszbaleset

Hatalmas tragédia rázta meg pár napja Pakisztánt. Egy halálos buszbaleset 40 ember életét követelte, és többen is megsérültek.