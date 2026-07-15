Bejelentette, hogy a férfiakat szereti: válik feleségétől a népszerű rocksztár

Caleb Shomo, a Beartooth amerikai rockzenekar frontembere és felesége, Fleur Shomo 14 év házasság után válni készülnek. A zenész két hónappal azután döntött a nyilvános coming out mellett, hogy bejelentette: „büszke meleg férfiként” vállalja identitását. A pár közösen indította el a válási eljárást Los Angelesben.

Caleb Shomo válik 14 év házasság után, miután felvállalta, hogy meleg Fotó: HERBERT P. OCZERET / AFP

A válásról szóló dokumentumokat a Los Angeles-i Legfelsőbb Bíróságon nyújtották be a héten. A párnak nincs közös gyermeke. Caleb és Fleur Shomo 2012-ben házasodtak össze, kapcsolatuk pedig már két évvel korábban elkezdődött.

Felesége támogatta, de a válásról is beszélt

Caleb Shomo a coming outja után hosszú bejegyzésben írt arról, hogy évekig próbálta elfojtani érzéseit. Elmondása szerint korábbi zenéiben is megjelentek a belső küzdelmei, többek között a vallásos neveltetése, a depresszió, az önmagával szembeni elégedetlenség és a reménytelenség.

A zenész arról is beszélt, hogy egy évtizeden keresztül alkohollal próbálta elnyomni a problémáit, majd amikor elkezdett szembenézni saját érzéseivel, közelebb került ahhoz, hogy elfogadja önmagát.

Felesége, Fleur Shomo szintén megszólalt a bejelentés után. A színésznő – aki többek között a The Pitt című sorozatban is szerepelt – támogatásáról biztosította férjét, ugyanakkor azt is elmondta, hogy az elmúlt időszak számára rendkívül nehéz volt.

„Mindig szeretni, védeni és támogatni fogom Calebet” – írta, hozzátéve, hogy miközben férje a saját életének egyik legnehezebb időszakán ment keresztül, neki is meg kellett küzdenie azzal, hogy elveszíti a közös jövőjüket.

Fleur Shomo szerint egyszerre lehet valakit támogatni és közben gyászolni egy kapcsolat végét.

Új fejezet kezdődik a Beartooth frontembere, Caleb Shomo életében

Caleb Shomo a Beartooth alapítója és énekese, a zenekart 2012-ben hozta létre. A csapat az elmúlt években az amerikai alternatív metal színtér egyik ismert szereplőjévé vált. Az énekes korábban arról beszélt, hogy új zenéiben már teljes őszinteséggel szeretné feldolgozni saját történetét és az önelfogadás folyamatát.