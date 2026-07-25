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cápa

Egytonnás fehér cápa bukkant fel, mögötte érkezhet az Atlanti-óceán legnagyobb példánya

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Egy több mint 300 centiméter hosszú, közel féltonnás nagy fehér cápa tűnt fel Long Island közelében, miközben a kutatók szerint hamarosan megérkezhet a valaha az Atlanti-óceánban megjelölt legnagyobb példány is. A szakemberek műholdas nyomkövetővel figyelik a ragadozók útját – írta a New York Post.
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cápaóceánlong island

A lap szerint egy csaknem 3,7 méter hosszú és több mint 450 kilogrammos nőstény nagy fehér cápát észleltek június végén Long Island keleti partjainál. Az Ernst nevű cápa Montauk közelében jelent meg, majd Cape Cod irányába úszott tovább, végül Kanada vizei felé vette az irányt.

Nagy fehér cápa a tengerben
Nagy fehér cápa a tengerben.
Fotó: Shutterstock

Egytonnás fehér cápa bukkant fel

A kutatók szerint ugyanazon az útvonalon haladhat a Contender nevű hím nagy fehér cápa is, amely közel 4,2 méter hosszú és mintegy 770 kilogrammot nyom, ezzel pedig 

az Atlanti-óceánban valaha megjelölt legnagyobb nagy fehér cápának számít.

Az OCEARCH műholdas nyomkövetője szerint a két ragadozó Floridából indult és az amerikai keleti part mentén vándorol észak felé. A szakemberek úgy vélik, hogy a nyár folyamán ismét Long Island térségében is feltűnhetnek.

Az OCEARCH közlése szerint a nyugati Atlanti-óceán nagy fehér cápái minden évben északra vándorolnak, ahol Cape Cod, illetve az Atlanti-Kanada környékének gazdag táplálékforrásait használják ki a nyár és a kora ősz során.

Az idei évben ráadásul megszaporodtak a cápészlelések az amerikai keleti parton. Long Island és New York több strandját ideiglenesen le is zárták vagy piros zászlóval figyelmeztettek a feltételezett cápák miatt. Jones Beach közelében egy úszót is megharapott egy feltételezett cápa, a sérülése súlyos volt.

A hatóságok emiatt fokozott megfigyelést vezettek be: drónokkal és járőrhajókkal figyelik a part menti vizeket. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a cápák viselkedése továbbra is kiszámíthatatlan, ezért nehéz megjósolni, hogyan alakul az idei szezon.

 

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