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cápa

Derékig érő vízben volt, mégis megtámadta a cápa a fiatal férfit

1 órája
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Cápa harapta meg egy fiatal férfi bal lábát Daytona Beachen. Az eset derékig érő vízben történt, de nem történt tragédia.
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cápatámadáscápatámadás

Cápatámadás történt a közkedvelt floridai tengerparton, Daytona Beachen miután egy 21 éves fiatal férfi bal lábába beleharapott egy cápa. Tragédia szerencsére nem történt, azonban az állat a férfi várandós párjára is rátámadt. Ő csak azért úszta meg sértetlenül az esetet, mert akkor más sérült társa a kezénél fogva arrébb lökte őt.

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Cápatámadás történt a népszerű tengerparton. Fotó: Unsplash

 

Cápatámadás történt a népszerű tengerparton

A támadás derékig érő vízben történt. A férfi sérüléseit hamar ellátták, már otthonában lábadozik, közölte az ABC.

 

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