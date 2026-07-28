Derékig érő vízben volt, mégis megtámadta a cápa a fiatal férfit

Cápatámadás történt a közkedvelt floridai tengerparton, Daytona Beachen miután egy 21 éves fiatal férfi bal lábába beleharapott egy cápa. Tragédia szerencsére nem történt, azonban az állat a férfi várandós párjára is rátámadt. Ő csak azért úszta meg sértetlenül az esetet, mert akkor más sérült társa a kezénél fogva arrébb lökte őt.

Cápatámadás történt a népszerű tengerparton. Fotó: Unsplash

Cápatámadás történt a népszerű tengerparton

A támadás derékig érő vízben történt. A férfi sérüléseit hamar ellátták, már otthonában lábadozik, közölte az ABC.